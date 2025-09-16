Face au déficit

Le Québec fait face à un déficit de 13 milliards de dollars, ce qui relance le débat sur la manière de financer les services publics. Comme les impôts sont déjà parmi les plus élevés au Canada, des experts suggèrent de revoir la tarification de certains services.

Le chroniqueur à La Presse, Francis Vailles, propose une liste de services à revoir: stationnements d’hôpitaux, traversiers, droits de scolarité, permis de pêche ou encore accès aux parcs de la SÉPAQ.

«Le prix est un puissant signal de consommation», souligne-t-il.

