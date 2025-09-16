 Aller au contenu
Économie
Face au déficit

Devrait-on payer plus pour nos services publics?

par 98.5

0:00
20:26

Entendu dans

Radio textos

le 16 septembre 2025 10:38

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Devrait-on payer plus pour nos services publics?
L'Université de Montréal / Adobe Stock

Le Québec fait face à un déficit de 13 milliards de dollars, ce qui relance le débat sur la manière de financer les services publics. Comme les impôts sont déjà parmi les plus élevés au Canada, des experts suggèrent de revoir la tarification de certains services.

Le chroniqueur à La Presse, Francis Vailles, propose une liste de services à revoir: stationnements d’hôpitaux, traversiers, droits de scolarité, permis de pêche ou encore accès aux parcs de la SÉPAQ.

«Le prix est un puissant signal de consommation», souligne-t-il.

Écoutez le chroniqueur à La Presse, Francis Vailles, présenter les différentes options possibles pour compenser le déficit, au micro de Marie-Eve Tremblay mardi, à Radio textos.

«Je ne dis pas qu'il faut doubler les droits de scolarité, mais pourquoi pas on ne pourrait pas aller chercher un peu de sous de ce côté-là pour ne pas couper justement dans les écoles publiques du secondaire, pour ne pas couper dans le réseau de la santé et les autres services publics.»

Francis Vailles

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

Cartel du pain: «Le site continue de connaître des ratés»
Lagacé le matin
Cartel du pain: «Le site continue de connaître des ratés»
0:00
6:20
Un déficit fédéral de 100 milliards?
Le Québec maintenant
Un déficit fédéral de 100 milliards?
0:00
5:34

Dernièrement dans Radio textos

Voir tout
«La tolérance au risque est la différence entre un entrepreneur et un dirigeant»
Entrevue avec l'entrepreneur Georges Karam
«La tolérance au risque est la différence entre un entrepreneur et un dirigeant»
Découverte majeure : des minéraux liés à la vie sur Mars
Radio textos
Découverte majeure : des minéraux liés à la vie sur Mars
Un directeur d’IGA paie l’épicerie de ses clients
Pour leur faire plaisir
Un directeur d’IGA paie l’épicerie de ses clients
Quelle est la meilleure ville où s’installer au Québec?
Palmarès du Figaro
Quelle est la meilleure ville où s’installer au Québec?
Modèle d'éducation au Québec: «On ne peut plus enseigner de la même manière»
Des écoles transformées en PME?
Modèle d'éducation au Québec: «On ne peut plus enseigner de la même manière»
Fiasco SAAQclic: Karl Malenfant «est dans une autre réalité»
Il a accordé une grande entrevue à La Presse
Fiasco SAAQclic: Karl Malenfant «est dans une autre réalité»
Boys Club: une fausse annonce révèle un fantasme inquiétant
Enquête d'Urbania
Boys Club: une fausse annonce révèle un fantasme inquiétant
Les hommes souffrent-ils davantage du célibat?
Sexe et société
Les hommes souffrent-ils davantage du célibat?
L’exposition aux images violentes: quel impact sur notre santé mentale?
Assassinat de Charlie Kirk
L’exposition aux images violentes: quel impact sur notre santé mentale?
Vidéo
Un retour sur la carrière prolifique de Danielle Ouimet
L’impact de la célébrité sur sa vie privée
Un retour sur la carrière prolifique de Danielle Ouimet
Regarder40:09Marie-Eve Tremblay
Pourquoi les incendies se propagent de plus en plus rapidement dans les maisons?
L'importance de la prévention
Pourquoi les incendies se propagent de plus en plus rapidement dans les maisons?
«Être exterminateur, c'est aussi être un peu psychologue» -Alexis Laberge
Comment venir à bout des punaises de lit?
«Être exterminateur, c'est aussi être un peu psychologue» -Alexis Laberge
«Je pense qu'on devrait se sentir en sécurité» -François Doré
Centre-ville de Montréal
«Je pense qu'on devrait se sentir en sécurité» -François Doré
Vous ne payez pas vos taxes municipales? La ville pourrait vendre votre maison!
Perte de votre propriété
Vous ne payez pas vos taxes municipales? La ville pourrait vendre votre maison!
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
En direct
En ondes jusqu’à