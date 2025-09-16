Selon une enquête du Figaro

Selon une enquête du journal Le Figaro, la ville de Saguenay serait la localité favorite des expatriés français.
Écoutez le chroniqueur réseaux sociaux Frédéric Labelle à ce sujet, mardi, à Lagacé le matin.
Selon une enquête du journal Le Figaro, la ville de Saguenay serait la localité favorite des expatriés français.
Écoutez le chroniqueur réseaux sociaux Frédéric Labelle à ce sujet, mardi, à Lagacé le matin.
Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.