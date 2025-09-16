 Aller au contenu
Hockey
Une vedette comme Sidney Crosby...

Acquérir un joueur de location? «Kent Hughes a ouvert la porte un petit peu»

par 98.5

0:00
5:19

Entendu dans

Lagacé le matin

le 16 septembre 2025 06:56

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Jean-Michel Bourque
Jean-Michel Bourque
Acquérir un joueur de location? «Kent Hughes a ouvert la porte un petit peu»
Le tour du chapeau de Jean-Michel Bourque / Cogeco Média

Si les Canadiens connaissent un bon début de saison, et qu'ils sont idéalement positionnés au classement vers la fin du mois de février, Kent Hughes pourrait-il frapper un grand coup et acquérir un joueur d'impact?

Un joueur d'impact comme Sidney Crosby qui pourrait donner un solide coup de main en séries?

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque analyser les propos du directeur général des Canadiens, Kent Hughes, à ce sujet, lundi, lors du tournoi de golf de l'équipe.

Autres sujets abordés

  • Une course sprint lors du prochain Grand Prix du Canada;
  • Décès du skieur italien Matteo Franzoso.

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

«Il y a un an, c'était 'dans le mix', un an plus tard, c'est 'constance'»
Les amateurs de sports
«Il y a un an, c'était 'dans le mix', un an plus tard, c'est 'constance'»
0:00
22:38
Tournoi de golf des Canadiens: «L'objectif, c'est d'aller en séries»
Trudeau-Landry
Tournoi de golf des Canadiens: «L'objectif, c'est d'aller en séries»
0:00
16:40

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Le Saguenay–Lac-Saint-Jean, région chouchou des Français au Québec
Selon le Figaro Magazine
Le Saguenay–Lac-Saint-Jean, région chouchou des Français au Québec
«J'aimais énormément monsieur Péladeau» -Josélito Michaud
«Madame, est-ce que j’vais être choisi?
«J'aimais énormément monsieur Péladeau» -Josélito Michaud
Stratégie militaire: «Laisse-moi te dire que ça va nous mettre dans la m****»
Le Canada de Mark Carney ouvre les vannes
Stratégie militaire: «Laisse-moi te dire que ça va nous mettre dans la m****»
Itinérance: «Ça nous donne le vertige et un immense sentiment d'impuissance»
Au moins 108 itinérants morts en 2024
Itinérance: «Ça nous donne le vertige et un immense sentiment d'impuissance»
Le Grand Prix de Montréal inclura une course sprint en 2026
F1
Le Grand Prix de Montréal inclura une course sprint en 2026
Saguenay serait la ville favorite des expatriés français
Selon une enquête du Figaro
Saguenay serait la ville favorite des expatriés français
L'acteur américain Robert Redford est décédé à 89 ans
Hollywood est en deuil
L'acteur américain Robert Redford est décédé à 89 ans
Itinérance: «On assiste à une tempête parfaite» -Caroline Touzin
108 morts dans la rue en 2024
Itinérance: «On assiste à une tempête parfaite» -Caroline Touzin
Blessée à vélo en raison d'un nid-de-poule: «Mon histoire n'est pas unique»
Mauvais état de la chaussée
Blessée à vélo en raison d'un nid-de-poule: «Mon histoire n'est pas unique»
«Une minorité vraiment bruyante et négative sur Facebook» -Sarah-Jeanne Labrosse
Sur le tapis rouge avec son bébé aux Gémeaux
«Une minorité vraiment bruyante et négative sur Facebook» -Sarah-Jeanne Labrosse
La SAAQ ignorait le passé de Malenfant: «L'enthousiasme rend parfois aveugle»
Associé à d'autres projets coûteux au gouvernement
La SAAQ ignorait le passé de Malenfant: «L'enthousiasme rend parfois aveugle»
Transport scolaire: «Il y a des régions où le service est de retour à 100%»
1200 autobus de Lion en inspection
Transport scolaire: «Il y a des régions où le service est de retour à 100%»
L'automne s'en vient, mais la météo agréable persiste
Québec
L'automne s'en vient, mais la météo agréable persiste
«Personne ne peut prétendre qu'il ne fera jamais d’épisodes psychotiques»
Santé mentale
«Personne ne peut prétendre qu'il ne fera jamais d’épisodes psychotiques»
Cartel du pain: «Le site continue de connaître des ratés»
Les inscrits pourraient recevoir jusqu'à 100$
Cartel du pain: «Le site continue de connaître des ratés»
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Radio textos
En direct
Radio textos
En ondes jusqu’à 12:00