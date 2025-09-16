Une vedette comme Sidney Crosby...

Si les Canadiens connaissent un bon début de saison, et qu'ils sont idéalement positionnés au classement vers la fin du mois de février, Kent Hughes pourrait-il frapper un grand coup et acquérir un joueur d'impact?

Un joueur d'impact comme Sidney Crosby qui pourrait donner un solide coup de main en séries?

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque analyser les propos du directeur général des Canadiens, Kent Hughes, à ce sujet, lundi, lors du tournoi de golf de l'équipe.

