Deux salles combles au Centre Bell

«Pour des matchs de recrues en septembre, c'est incroyable» -Geoff Molson

Bonsoir les sportifs

le 15 septembre 2025 23:23

Jérémie Rainville
«Pour des matchs de recrues en septembre, c'est incroyable» -Geoff Molson
Écoutez Jeremy Filosa commenter l'actualité sportive en compagnie de Jérémie Rainville à l'émission Bonsoir les sportifs.

  • Les Blue Jays l'emportent encore une fois en manches supplémentaires;
  • Jeff Gorton n'aime pas le mot «échec»;
  • Kent Hughes serait prêt à délier les cordons de la bourse... dans des situations bien précises;
  • Comment Ivan Demidov était une tête au-dessus de tout le monde, samedi;
  • Pour Martin St-Louis, la constance sera primordiale;
  • Lane Hutson a encore des choses à améliorer, de son propre aveu;
  • Noah Dobson va améliorer toute la défensive, estime Alexandre Carrier;
  • L'importance d'un bon début de saison pour ceux qui espèrent participer aux Jeux olympiques
  • Zachary Bolduc continue à s'adapter avec les Canadiens
  • Kirby Dach sera prêt pour le début de la saison
  • Patrick Roy a fait un mea culpa auprès de son attaquant Anthony Duclair chez les Islanders de New York.

