Deux salles combles au Centre Bell

Écoutez Jeremy Filosa commenter l'actualité sportive en compagnie de Jérémie Rainville à l'émission Bonsoir les sportifs.
Les sujets discutés
- Les Blue Jays l'emportent encore une fois en manches supplémentaires;
- Jeff Gorton n'aime pas le mot «échec»;
- Kent Hughes serait prêt à délier les cordons de la bourse... dans des situations bien précises;
- Comment Ivan Demidov était une tête au-dessus de tout le monde, samedi;
- Pour Martin St-Louis, la constance sera primordiale;
- Lane Hutson a encore des choses à améliorer, de son propre aveu;
- Noah Dobson va améliorer toute la défensive, estime Alexandre Carrier;
- L'importance d'un bon début de saison pour ceux qui espèrent participer aux Jeux olympiques
- Zachary Bolduc continue à s'adapter avec les Canadiens
- Kirby Dach sera prêt pour le début de la saison
- Patrick Roy a fait un mea culpa auprès de son attaquant Anthony Duclair chez les Islanders de New York.