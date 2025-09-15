Les Alouettes battent les Roughriders

Les Alouettes de Montréal ont vaincu les Roughriders 48-31, samedi, en de Saskatchewan. Une victoire assez improbable dans la mesure que la fiche de la formation montréalaise était de 5-7 avant le duel et celle des Roughriders, de 10-2.
Écoutez le joueur défensif des Alouettes Marc-Antoine Dequoy analyser cette victoire marquante au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Plus de 200 verges par la passe pour Tyson Philpot, un exploit rare;
- Le sentiment d’urgence en fin de saison;
- Le retour à venir de Davis Alexander;
- La préparation du match crucial contre les Argonauts de Toronto, vendredi.