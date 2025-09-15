Les Alouettes battent les Roughriders

Les Alouettes de Montréal ont vaincu les Roughriders 48-31, samedi, en de Saskatchewan. Une victoire assez improbable dans la mesure que la fiche de la formation montréalaise était de 5-7 avant le duel et celle des Roughriders, de 10-2.

Écoutez le joueur défensif des Alouettes Marc-Antoine Dequoy analyser cette victoire marquante au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés