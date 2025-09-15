 Aller au contenu
Hockey
Camp des recrues

«Le gars que je ne m'attendais pas à ce qu'il soit si bon, c'était Filip Mesar»

par 98.5 Sports

0:00
13:16

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 15 septembre 2025 20:26

Avec

Mario Langlois
Filip Mesar lors du match des recrues des Canadiens. / PC/Graham Hughes

Le directeur général des Canadiens de Montréal Kent Hughes a déclaré, lundi que l'édition 2025-2026 du Tricolore était «la version la plus talentueuse» depuis son arrivée».

Écoutez Arpon Basu, du site The Athletic.com, parler de la stratégie de communications des Canadiens avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • L'absence de slogan cette saison;
  • La confiance prudente de Jeff Gorton et Kent Hughes;
  • Des joueurs seront disponibles pour aider les Canadiens plus tard dans l'année;
  • Filip Mesar, la surprise du camp des recrues;
  • Garder Mike Matheson à Montréal, mais à quel prix?
  • L'arrivée de Dobson sort Matheson du Top 4 défensif pour l'avenir.

