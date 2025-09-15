Camp des recrues

Le directeur général des Canadiens de Montréal Kent Hughes a déclaré, lundi que l'édition 2025-2026 du Tricolore était «la version la plus talentueuse» depuis son arrivée».

Écoutez Arpon Basu, du site The Athletic.com, parler de la stratégie de communications des Canadiens avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés