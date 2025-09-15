Lors du tournoi de golf des Canadiens de Montréal, tous les joueurs n'ont pas pris la parole, mais il y avait encore énormément de matière à se mettre sous la dent.

Écoutez Jereny Filosa rapporter les propos des joueurs des Canadiens de Montréal au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les joueurs rencontrés

Lane Hutson

Sur la guigne de la 2e saison: «Comme joueur, je ne suis pas un produit fini. Je vais continuer de grandir.»

Sur son nouveau contrat pas signé: «Ça serait bien, bien sûr. Je laisse ça à mon agent et j'ai un travail à faire.»

Sur sa double nationalité: «Je suis fier d'être Américain et j'adore jouer au Canada. Je suis très chanceux, mais je suis un joueur de hockey américain».

Alexandre Carrier

Sur l'arrivée de Noah Dobson: «Un joueur de sa trempe, avec toute l'expérience qu'il a dans la ligue, le succès qu'il a eu, ça fait juste nous améliorer.»

Nick Suzuki

Sur la saison à venir: «À l'interne, les attentes sont similaires pour les joueurs.»

Sur Demidov: «Son talent saute aux yeux. Il apprend vite. J'ai patiné avec lui cet été. Il travaille fort.»

Noah Dobson

Sur ses affrontements contre les Canadiens l'an dernier: «Chaque duel était un dur match contre eux. Ils avaient de la vitesse, du talent et ils jouaient bien ensemble. Je suis très excité de me joindre à eux.»