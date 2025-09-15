Accord entre la Chine et les États-Unis en vue

La Chine et les États-Unis sont sur le point de conclure un accord au sujet de la plateforme TikTok. L’application pourrait passer entre les mains d’un propriétaire américain.

Des négociations qui suivent les menaces de Donald Trump de bannir le réseau social aux États-Unis si la plateforme n’est pas vendue à un propriétaire américain.

Les détails quant au futur acheteur de TikTok aux États-Unis n’ont pas encore été dévoilés.

Écoutez l’ancien ambassadeur du Canada en Chine, Guy St-Jacques, réagir à la nouvelle, lundi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

Il a montré du doigt le comportement contradictoire du président Donald Trump au cours des dernières années.