Politique internationale
Accord entre la Chine et les États-Unis en vue

La plateforme TikTok bientôt sous contrôle d’un Américain?

par 98.5

Entendu dans

La commission

le 15 septembre 2025 13:41

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
La plateforme TikTok bientôt sous contrôle d’un Américain?
La Chine et les États-Unis sont sur le point de conclure un accord au sujet de la plateforme TikTok / Adobe Stock / sauloangelo

La Chine et les États-Unis sont sur le point de conclure un accord au sujet de la plateforme TikTok. L’application pourrait passer entre les mains d’un propriétaire américain.

Des négociations qui suivent les menaces de Donald Trump de bannir le réseau social aux États-Unis si la plateforme n’est pas vendue à un propriétaire américain. 

Les détails quant au futur acheteur de TikTok aux États-Unis n’ont pas encore été dévoilés.

Écoutez l’ancien ambassadeur du Canada en Chine, Guy St-Jacques, réagir à la nouvelle, lundi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

Il a montré du doigt le comportement contradictoire du président Donald Trump au cours des dernières années.

«Il avait dit il y a un bout de temps: “TikTok, c'est un instrument d'espionnage formidable, il faut arrêter ça.” Puis après ça, il y a eu une levée de boucliers. Puis, bien sûr, les jeunes utilisent ça beaucoup. Il s'est mis à l'utiliser lui-même lors de la campagne présidentielle l’an passé…»

Guy St-Jacques

