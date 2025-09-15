Il a accordé une grande entrevue à La Presse

L’architecte de la transition numérique à la SAAQ, Karl Malenfant, continue de défendre sa version des faits du fiasco.

Dans une grande entrevue de près de quatre heures accordée à la journaliste Katia Gagnon, de La Presse, il compare même la Commission Gallant à une pièce de théâtre.

L'analyste politique Jeremy Ghio doute de la stratégie de Karl Malenfant. «Je trouve qu'il se met les pieds dans les plats, parce que là, il donne une porte de sortie au gouvernement de la CAQ», souligne-t-il.

Écoutez l'analyste politique Jeremy Ghio qui revient sur les propos tenus par Karl Malenfant dans une grande entrevue accordée à La Presse dimanche, au micro de Marie-Eve Tremblay à Radio textos.