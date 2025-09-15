Il a accordé une grande entrevue à La Presse

L’architecte de la transition numérique à la SAAQ, Karl Malenfant, continue de défendre sa version des faits du fiasco.
Dans une grande entrevue de près de quatre heures accordée à la journaliste Katia Gagnon, de La Presse, il compare même la Commission Gallant à une pièce de théâtre.
L'analyste politique Jeremy Ghio doute de la stratégie de Karl Malenfant. «Je trouve qu'il se met les pieds dans les plats, parce que là, il donne une porte de sortie au gouvernement de la CAQ», souligne-t-il.
Écoutez l'analyste politique Jeremy Ghio qui revient sur les propos tenus par Karl Malenfant dans une grande entrevue accordée à La Presse dimanche, au micro de Marie-Eve Tremblay à Radio textos.
«Quand on regarde l'historique du personnage, on se rend compte qu'il y avait déjà des petits drapeaux jaunes. On voit aussi qu'il essaie de minimiser les impacts, que ce soit à Hydro-Québec ou à la SAAQ, des dépassements de coûts. Pour M. Malenfant, l'équipe du vérificateur, la vérificatrice générale, sont des incompétents. L'équipe de la commission, c'est des animateurs de télé. Il est dans une autre réalité.»