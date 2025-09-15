Le directeur musical Rafael Payare en studio

C'est cette semaine que l'Orchestre symphonique de Montréal lance sa 92e saison.

Le directeur musical Rafael Payare débute quant à lui sa quatrième année à la tête de l'orchestre.

À quoi peut-on s'attendre cette saison?

Écoutez Rafael Payare, directeur musical de l'Orchestre symphonique de Montréal, en discuter avec Patrick Lagacé.

Le chef d'orchestre, qui a appris le français en arrivant au Québec, souligne notamment l'importance qu'occupe Montréal pour lui et sa famille.