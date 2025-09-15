Lorraine Pintal se présente pour Ensemble Montréal

Est-ce que les Montréalais s'intéressent réellement à la politique municipale? Alors que la campagne débute, plusieurs avouent ne pas savoir quoi en penser cette année.

Faut dire que les deux principaux candidats à Montréal, Soraya Martinez Ferrada pour Ensemble Montréal, et Luc Rabouin pour Projet Montréal, n'étaient pas les personnalités les plus connues auprès du grand public.

Des candidatures comme celles de Lorraine Pintal, ancienne directrice du Théâtre du Nouveau-Monde qui se présente pour Ensemble Montréal, viendront-elles changer la donne?

