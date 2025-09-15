Transport scolaire encore chamboulé

Le transport scolaire est encore chamboulé lundi matin en raison des enjeux chez Lion Électrique.

Vendredi dernier, de nombreux parents ont dû composer avec le retrait de 1200 autobus, une mesure préventive en raison de l'incendie de l'un deux à Montréal.

Les autobus ont été inspectés, mais l'entreprise a réclamé au courant de la fin de semaine une deuxième vérification et un changement de pièce.

