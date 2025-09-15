Transport scolaire encore chamboulé

Le transport scolaire est encore chamboulé lundi matin en raison des enjeux chez Lion Électrique.
Vendredi dernier, de nombreux parents ont dû composer avec le retrait de 1200 autobus, une mesure préventive en raison de l'incendie de l'un deux à Montréal.
Les autobus ont été inspectés, mais l'entreprise a réclamé au courant de la fin de semaine une deuxième vérification et un changement de pièce.
Écoutez Chantale Dugas, présidente-directrice générale de la Fédération des transporteurs par autobus, discuter de la situation à l'émission Lagacé le matin lundi.
«Le fabricant a recommandé de ne pas sortir les véhicules tant que la deuxième inspection, vérification et réparation se fasse. Alors nous, comme fédération, on a recommandé à l'ensemble de nos membres transporteurs scolaires qui sont propriétaires d'autobus Lion de ne pas sortir ce matin.»
Interrogée sur l'imposition de l'électrification du parc d'autobus, Chantale Dugas a également soulevé certains bémols.
«On est tout à fait à l'aise avec l'électrification. On le sait, c'est l'avenir. Toutefois, on pense que ça aurait pu être fait autrement.»