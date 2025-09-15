 Aller au contenu
Économie
Jusqu'à 100 milliards de dollars?

Déficit fédéral: «On nous prépare à vivre un gros choc»

le 15 septembre 2025 07:30

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Marie-Eve Fournier
Marie-Eve Fournier
Déficit fédéral: «On nous prépare à vivre un gros choc»
La chroniqueuse financière Marie-Eve Fournier discute du prochain budget du gouvernement fédéral / Cogeco Média

Cent milliards de dollars. C'est le montant du déficit fédéral qui pourrait être dévoilé lors du premier budget du gouvernement Carney qui doit être déposé en octobre.

C'est ce qu'a dévoilé La Presse lundi.

Écoutez la réaction de la chroniqueuse économique Marie-Eve Fournier au micro de Patrick Lagacé lundi matin. 

«C'est comme si on nous préparait, psychologiquement, à vivre un choc. [...] Il y en a beaucoup qui trouvaient que Justin Trudeau était mauvais pour les finances publiques du Canada... J'ai l'impression qu'en octobre, il y en a quelques-uns qui vont peut-être s'ennuyer de lui»

Marie-Eve Fournier

Autres sujets abordés:

  • Décision attendue de la Banque du Canada mercredi concernant le taux directeur;
  • Postes Canada et moyens de pression: les circulaires ne seront plus distribuées;
  • L'intelligence artificielle et son impact sur certains emplois, notamment en informatique.

