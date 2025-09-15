Jusqu'à 100 milliards de dollars?

Cent milliards de dollars. C'est le montant du déficit fédéral qui pourrait être dévoilé lors du premier budget du gouvernement Carney qui doit être déposé en octobre.
C'est ce qu'a dévoilé La Presse lundi.
Écoutez la réaction de la chroniqueuse économique Marie-Eve Fournier au micro de Patrick Lagacé lundi matin.
«C'est comme si on nous préparait, psychologiquement, à vivre un choc. [...] Il y en a beaucoup qui trouvaient que Justin Trudeau était mauvais pour les finances publiques du Canada... J'ai l'impression qu'en octobre, il y en a quelques-uns qui vont peut-être s'ennuyer de lui»
Autres sujets abordés:
- Décision attendue de la Banque du Canada mercredi concernant le taux directeur;
- Postes Canada et moyens de pression: les circulaires ne seront plus distribuées;
- L'intelligence artificielle et son impact sur certains emplois, notamment en informatique.