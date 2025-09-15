 Aller au contenu
Politique
De plus en plus de mécontents au sein de la CAQ

«Il y des députés qui trouvent qu'octobre 2026, ça s'en vient vite»

par 98.5

0:00
9:49

Entendu dans

Lagacé le matin

le 15 septembre 2025 07:07

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Louis Lacroix
Louis Lacroix
«Il y des députés qui trouvent qu'octobre 2026, ça s'en vient vite»
La chronique politique de Louis Lacroix / Cogeco Média

Le remaniement ministériel qui a eu lieu mercredi dernier à Québec a fait beaucoup de mécontents.

Écoutez le chroniqueur politique Louis Lacroix discuter de l'ambiance au sein du caucus de la CAQ, lundi, à Lagacé le matin.

«Il y des députés qui trouvent qu'octobre 2026, ça s'en vient vite. Il y en a peut-être qui craignent pour leur réélection et qui voudraient que la remontée dans les intentions de vote se fasse plus rapidement. Ça commence à être plus vocal. François Legault, jusqu'à maintenant, avait toujours réussi à contenir la grogne de ses députés à l'intérieur du caucus  [...] Mais là, on sent que cette directive passe moins.»

Louis Lacroix

Autre sujet abordé

  • La laïcité va revenir à l'avant-plan cette semaine.

