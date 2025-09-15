De plus en plus de mécontents au sein de la CAQ

Le remaniement ministériel qui a eu lieu mercredi dernier à Québec a fait beaucoup de mécontents.
Écoutez le chroniqueur politique Louis Lacroix discuter de l'ambiance au sein du caucus de la CAQ, lundi, à Lagacé le matin.
«Il y des députés qui trouvent qu'octobre 2026, ça s'en vient vite. Il y en a peut-être qui craignent pour leur réélection et qui voudraient que la remontée dans les intentions de vote se fasse plus rapidement. Ça commence à être plus vocal. François Legault, jusqu'à maintenant, avait toujours réussi à contenir la grogne de ses députés à l'intérieur du caucus [...] Mais là, on sent que cette directive passe moins.»
Autre sujet abordé
- La laïcité va revenir à l'avant-plan cette semaine.