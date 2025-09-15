 Aller au contenu
Société
Plus de 100 000$ amassés

Vague de solidarité à la suite de l'incendie d'une école primaire

par 98.5

Entendu dans

Lagacé le matin

le 15 septembre 2025 07:06

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Frédéric Labelle
Frédéric Labelle
Vague de solidarité à la suite de l'incendie d'une école primaire
Les réseaux sociaux dans l'oeil de Frédéric Labelle / Cogeco Média

L'école primaire Val-des-Monts, située à Prévost, dans les Laurentides, a été détruite par un incendie vendredi dernier. 400 élèves en plus des membres du personnel devront donc être relocalisés pour le reste de l'année scolaire après avoir perdu tout leur matériel.

Une collecte de fonds a été lancée et une somme de plus de 100 000$ a été amassée. La municipalité et la députée Sonia Bélanger ont aussi contribué.

Écoutez Frédéric Labelle qui discute de cette vague de solidarité et d'une vidéo de soutien publiée par la nouvelle ministre de l'Éducation, Sonia LeBel.

Autre sujet abordé:

  • Un courtier immobilier décide de jouer au golf sur la voie publique et en paie maintenant les conséquences.

