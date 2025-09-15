Plus de 100 000$ amassés

L'école primaire Val-des-Monts, située à Prévost, dans les Laurentides, a été détruite par un incendie vendredi dernier. 400 élèves en plus des membres du personnel devront donc être relocalisés pour le reste de l'année scolaire après avoir perdu tout leur matériel.

Une collecte de fonds a été lancée et une somme de plus de 100 000$ a été amassée. La municipalité et la députée Sonia Bélanger ont aussi contribué.

Écoutez Frédéric Labelle qui discute de cette vague de solidarité et d'une vidéo de soutien publiée par la nouvelle ministre de l'Éducation, Sonia LeBel.

Autre sujet abordé: