Société
Le budget doit être déposé en octobre

Déficit fédéral: «100 milliards, ça frappe l'imaginaire»

Lagacé le matin

le 15 septembre 2025 06:24

Patrick Lagacé
Déficit fédéral: «100 milliards, ça frappe l'imaginaire»
L'animateur Patrick Lagacé discute du budget Carney et du déficit fédéral / Cogeco Média

Le premier budget du gouvernement Carney doit être déposé dans les prochaines semaines. Le mot austérité a déjà été prononcé par le premier ministre alors que le déficit d'Ottawa risque d'atteindre une somme importante.

Selon La Presse, celui-ci pourrait friser les 100 milliards de dollars, selon ce qui est évoqué à Ottawa.

Écoutez Patrick Lagacé qui réagit à cette nouvelle lors de son tour d'horizon de l'actualité à l'émission Lagacé le matin. 

«Quand Justin Trudeau était premier ministre et qu'il faisait des déficits de 45, 50 milliards de dollars, c'était déjà exceptionnel, presque historique. [...] La guerre commerciale que Donald Trump nous fait, nous fait mal et il y a aussi toute la question de la croissance économique qui est anémique au Canada. Tout ça fait en sorte que le gouvernement a moins de revenus, moins de taxes, moins d'impôts. 100 milliards, si c'est le cas, ça frappe l'imaginaire.»

Autres sujets abordés:

  • Décès de René Homier-Roy, un monument de la radio et de la télévision québécoise;
  • Certains autobus de Lion Électrique ne peuvent toujours pas circuler;
  • Des histoires de bugs bureaucratiques retiennent l'attention;
  • Grand Prix Cycliste de Montréal et l'enjeu des nids-de-poule;
  • Les ambitions de la CAQ en matière d'environnement dénoncées;
  • Semaine cruciale à la commission Gallant;
  • L'onde de choc se poursuit à la suite du meurtre de Charlie Kirk. 

