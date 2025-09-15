Le budget doit être déposé en octobre

Le premier budget du gouvernement Carney doit être déposé dans les prochaines semaines. Le mot austérité a déjà été prononcé par le premier ministre alors que le déficit d'Ottawa risque d'atteindre une somme importante.

Selon La Presse, celui-ci pourrait friser les 100 milliards de dollars, selon ce qui est évoqué à Ottawa.

Écoutez Patrick Lagacé qui réagit à cette nouvelle lors de son tour d'horizon de l'actualité à l'émission Lagacé le matin.