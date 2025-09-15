Le budget doit être déposé en octobre

Le premier budget du gouvernement Carney doit être déposé dans les prochaines semaines. Le mot austérité a déjà été prononcé par le premier ministre alors que le déficit d'Ottawa risque d'atteindre une somme importante.
Selon La Presse, celui-ci pourrait friser les 100 milliards de dollars, selon ce qui est évoqué à Ottawa.
Écoutez Patrick Lagacé qui réagit à cette nouvelle lors de son tour d'horizon de l'actualité à l'émission Lagacé le matin.
«Quand Justin Trudeau était premier ministre et qu'il faisait des déficits de 45, 50 milliards de dollars, c'était déjà exceptionnel, presque historique. [...] La guerre commerciale que Donald Trump nous fait, nous fait mal et il y a aussi toute la question de la croissance économique qui est anémique au Canada. Tout ça fait en sorte que le gouvernement a moins de revenus, moins de taxes, moins d'impôts. 100 milliards, si c'est le cas, ça frappe l'imaginaire.»
Autres sujets abordés:
- Décès de René Homier-Roy, un monument de la radio et de la télévision québécoise;
- Certains autobus de Lion Électrique ne peuvent toujours pas circuler;
- Des histoires de bugs bureaucratiques retiennent l'attention;
- Grand Prix Cycliste de Montréal et l'enjeu des nids-de-poule;
- Les ambitions de la CAQ en matière d'environnement dénoncées;
- Semaine cruciale à la commission Gallant;
- L'onde de choc se poursuit à la suite du meurtre de Charlie Kirk.