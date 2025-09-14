 Aller au contenu
Justice et faits divers
Fillette laissée au bord de l'autoroute en juin

«Le seul élément à déterminer c'est la responsabilité criminelle de la mère»

le 14 septembre 2025 09:58

Jeffrey Subranni
Any Guillemette
Le procès de la mère de la fillette laissée toute seule sur le bord de l’autoroute en juin dernier se tiendra lundi, à Salaberry-de-Valleyfield.

Écoutez Any Guillemette, journaliste pour Cogeco Nouvelles, aborder le sujet, dimanche, à l'émission Même le week-end.

«Les avocats de la mère ne contestent pas ce qu'avance la poursuite. On va entendre deux résumés qui se rapprochent vraiment de ce qui s'est passé à la mi-juin. Il y a un seul élément à déterminer, ce sera la responsabilité criminelle de la mère.»

Any Guillemette

