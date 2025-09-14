 Aller au contenu
Sports
Éventuelles manifestations propalestiniennes

Sécurité des cyclistes : «C'est vraiment ce que l'on craint ici»

par 98.5

le 14 septembre 2025 08:39

Sécurité des cyclistes : «C'est vraiment ce que l'on craint ici»
Policiers au Grand Prix cycliste Montréal qui se préparent à d'éventuelles manifestations propalestiniennes / Cogeco Media

Le Grand Prix cycliste rassemble des athlètes de partout sur la planète depuis vendredi à Québec, où le Français Julian Alaphilippe a triomphé.

Alors que l'évènement se poursuit ce dimanche à Montréal, les agents de sécurité se préparent à d'éventuelles manifestations contre Israel–Premier Tech que certains accusent de blanchir l'image d'Israël dans le cadre du conflit actuel à Gaza.

Des protestations propalestiniennes, légales et pacifiques jusqu’ici, pourraient-elles s’intensifier?

Écoutez Zachariel Cossette-Leblanc, journaliste Cogeco Nouvelles, brosser le portrait de la situation, dimanche, au micro de Jeffrey Subranni.

«La culture militante, elle est plus présente ici qu'à Québec. À la Vuelta, en Espagne, il y a eu des enjeux au niveau de la sécurité des cyclistes. Des gens s'introduisaient au niveau de la piste pour passer leurs messages, et un cycliste est tombé en raison des perturbations. Donc, c'est vraiment ça qu'on craint ici.»

Zachariel Cossette-Leblanc

