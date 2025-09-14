Éventuelles manifestations propalestiniennes

Le Grand Prix cycliste rassemble des athlètes de partout sur la planète depuis vendredi à Québec, où le Français Julian Alaphilippe a triomphé.
Alors que l'évènement se poursuit ce dimanche à Montréal, les agents de sécurité se préparent à d'éventuelles manifestations contre Israel–Premier Tech que certains accusent de blanchir l'image d'Israël dans le cadre du conflit actuel à Gaza.
Des protestations propalestiniennes, légales et pacifiques jusqu’ici, pourraient-elles s’intensifier?
Écoutez Zachariel Cossette-Leblanc, journaliste Cogeco Nouvelles, brosser le portrait de la situation, dimanche, au micro de Jeffrey Subranni.
«La culture militante, elle est plus présente ici qu'à Québec. À la Vuelta, en Espagne, il y a eu des enjeux au niveau de la sécurité des cyclistes. Des gens s'introduisaient au niveau de la piste pour passer leurs messages, et un cycliste est tombé en raison des perturbations. Donc, c'est vraiment ça qu'on craint ici.»