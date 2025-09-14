Éventuelles manifestations propalestiniennes

Le Grand Prix cycliste rassemble des athlètes de partout sur la planète depuis vendredi à Québec, où le Français Julian Alaphilippe a triomphé.

Alors que l'évènement se poursuit ce dimanche à Montréal, les agents de sécurité se préparent à d'éventuelles manifestations contre Israel–Premier Tech que certains accusent de blanchir l'image d'Israël dans le cadre du conflit actuel à Gaza.

Des protestations propalestiniennes, légales et pacifiques jusqu’ici, pourraient-elles s’intensifier?

Écoutez Zachariel Cossette-Leblanc, journaliste Cogeco Nouvelles, brosser le portrait de la situation, dimanche, au micro de Jeffrey Subranni.