La revue de presse

C'est cette semaine que Karl Malenfant, l’ex-patron informatique de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ), devra prendre la parole à la commission Gallant, dont l'objectif est de faire la lumière sur le fiasco SAAQclic.

En vue de son témoignage, la journaliste de La Presse Katia Gagnon brosse le portrait de cet homme face auquel les avis sont mitigés, dans un dossier de plusieurs articles.

Écoutez Jeffrey Subranni aborder le sujet dimanche, lors de sa revue de presse à l'émission Même le week-end.