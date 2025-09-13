Chronique culturelle

Vous cherchez quelques idées d'activités pour combler votre horaire de la fin de semaine?
Écoutez la chroniqueuse Caroline Legault faire part de ses suggestions aux auditeurs de l'émission Même le week-end ce samedi.
Vous cherchez quelques idées d'activités pour combler votre horaire de la fin de semaine?
Écoutez la chroniqueuse Caroline Legault faire part de ses suggestions aux auditeurs de l'émission Même le week-end ce samedi.
Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.