«La France c'est un pays qui est politiquement assis sur un baril de poudre»

La France fait présentement face à une période d'instabilité avec le Mouvement Bloquons tout et le renversement du gouvernement de François Bayrou lors d’un vote de confiance.
Écoutez Philippe Léger brosser le portrait de la situation, samedi, lors de sa chronique au micro de Jeffrey Subranni.
«La France c'est un pays qui est exceptionnel, mais politiquement, il est assis sur un baril de poudre. Plusieurs crises se superposent. Le 18 septembre prochain, les syndicats se réunissent puis veulent un peu bloquer la France, avoir des moyens de pression face au gouvernement en place. Donc crise sociale, crise politique et à travers ça, une crise économique.»