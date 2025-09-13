L'affaire Pelicot serait-elle possible au Québec?

Il y a 1 an, l'histoire de Gisèle Pelicot, une Française droguée et violée par des hommes recrutés sur internet par son propre mari alors qu’elle dormait, secouait le monde entier.

Le journaliste Hugo Meunier, qui s’est demandé si ce genre d’histoire pouvait arriver au Québec, présente aujourd’hui les conclusions de cette enquête d’Urbania : une telle histoire serait belle et bien possible.

Pour étudier le phénomène, le journaliste a notamment posté une annonce similaire à celle de l'affaire Pelicot, pour voir si certains hommes feraient part de leur intérêt.

Écoutez le journaliste discuter de son enquête samedi, au micro de Jeffrey Subranni.