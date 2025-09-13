 Aller au contenu
Assassinat de Charlie Kirk : le gouverneur de l'Utah fait un appel à l'unité

le 13 septembre 2025 09:23

Jeffrey Subranni
Guillaume Lavoie
Le gouverneur de l'Utah, Spencer Cox lors d'une conférence de presse à l'Université de la vallée de l'Utah concernant le meurtre de Charlie Kirk, PDG et cofondateur de Turning Point USA / Lindsey Wasson | The Associated Press

De nombreuses personnalités politiques, de gauche comme de droite, ont tenté de récupérer à leur avantage l'assassinat de Charlie Kirk, tué mercredi alors qu’il prenait part à un débat public dans une université de l’Utah. 

Écoutez l'analyse spécialisée en politique américaine Guillaume Lavoie discuter de Spencer Cox, le gouverneur de l'Utah, qui a plutôt décidé de faire un appel à l'unité face à cet évènement.

«Il a fait une longue intervention de huit ou neuf minutes. Il dit que ce serait très facile de voir là-dedans une provocation dont la seule réponse est la haine. Mais lorsque la violence politique arrive, c'est quelque chose comme une cellule cancéreuse qui va se répandre. Sa rhétorique était intéressante. Il affirme que c'est une attaque contre nous. Pas nous, les Républicains, pas nous, les gens à droite, nous les Américains!»

Guillaume Lavoie

