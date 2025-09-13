De nombreuses personnalités politiques, de gauche comme de droite, ont tenté de récupérer à leur avantage l'assassinat de Charlie Kirk, tué mercredi alors qu’il prenait part à un débat public dans une université de l’Utah.

Écoutez l'analyse spécialisée en politique américaine Guillaume Lavoie discuter de Spencer Cox, le gouverneur de l'Utah, qui a plutôt décidé de faire un appel à l'unité face à cet évènement.