Un retour avec Pittsburgh pour Marc-André Fleury

Marc-André Fleury, qui a pris sa retraite avec le Wild du Minnesota, sera de retour avec les Penguins de Pittsburgh pour un match préparatoire le 27 septembre prochain.
Écoutez son ami Maxime Talbot, qui a gagné la Coupe Stanley à ses côtés, en discuter samedi, au micro de Jean-François Baril.
«Il hésitait quand même de participer à ça, mais il s'est laissé convaincre de passer ce moment-là avec les Penguins. Il reconnaît l'importance qu'il a eue pour Pittsburgh. Pour les fans et même pour sa famille, ses enfants, c'est important aussi de le célébrer une dernière fois. Donc c'est clore la boucle. Puis je trouve que vraiment, c'est un beau clin d'oeil.»