Extrême droite chez les jeunes Américains

La droite conservatrice connait une importante montée chez les jeunes aux États-Unis. Un article de La Presse paru samedi s'est penché sur le phénomène et les mouvements qui y sont associés.
«Toutes sortes de slogans sont clamés. C'est beaucoup, beaucoup politique, c'est très conservateur, et il y a des contradictions importantes. On revient un peu dans des valeurs d'autrefois, mais chez des jeunes dans la vingtaine, dans la trentaine. Donc la femme qui doit se soumettre à l'homme, etc.»