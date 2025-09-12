Camp des recrues des Canadiens

Martin McGuire analyse la compétition entre Owen Beck, Oliver Kapanen et Joe Veleno pour occuper la ligne du centre laissée vacante par Christian Dvorak.
Écoutez à ce sujet le commentateur du Hockey des Canadiens au Réseau Cogeco Média aux Amateurs de sports.
«Le départ de Christian Dvorak a ouvert une place dans la ligne du centre. On sait qu’à la toute fin de l’été, Kent Hughes a offert un contrat à court terme à Joe Veleno, qui évoluait notamment avec les Red Wings de Detroit depuis quelques saisons. Veleno est un joueur un peu plus âgé, avec de l’expérience dans la Ligue nationale, mais est-il assez convaincant pour se faire une place dans l’équipe? Une chose est sûre : le Canadien a de bons jeunes joueurs que l’on commence à bien connaître. Owen Beck a été rappelé l’année dernière, et Oliver Kapanen a fait l’équipe lors des premières semaines… »
Autres sujets abordés:
- L’ancien capitaine de l’Armada de Blainville-Boisbriand, Simon Lavigne, a décidé, après son passage dans la LHJMQ, de se tourner vers le hockey universitaire. Les Canadiens l’ont invité au camp des recrues, et Martin McGuire a pu s’entretenir avec lui.
- Il y aura du hockey au Centre Bell cette fin de semaine!