Nomenclature des futures stations de métro

C'est mardi qu'ont été dévoilés les noms des cinq stations de Métro qui s'ajouteront à la ligne bleue du métro de Montréal en 2031 ; Vertières, Mary-Two-Axe-Earley, Césira-Parisotto, Madeleine-Parent et Anjou.

