Nomenclature des futures stations de métro

C'est mardi qu'ont été dévoilés les noms des cinq stations de Métro qui s'ajouteront à la ligne bleue du métro de Montréal en 2031 ; Vertières, Mary-Two-Axe-Earley, Césira-Parisotto, Madeleine-Parent et Anjou.
Écoutez Biz se prononcer sur les noms choisis, principalement ceux de militantes de gauche contemporaines, vendredi, lors de sa chronique quotidienne au micro de Philippe Cantin.
«Selon moi le comité qui a été nommé par la Ville et la STM ont procédé à l'envers et de deux façons. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'on doit nommer les stations de métro en fonction des rues pour l'orientation. Alors, s'il nous faut plus de noms de femmes, donnons des noms de rues aux femmes et aux stations de métro par la suite. Après, d'après moi, on devrait procéder du plus ancien au plus récent parce que l'écoulement du temps permet d'évaluer l'importance de l'œuvre d'une personne.»