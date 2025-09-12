Évènement annuel

Ce sera la dernière fin de semaine d'activités au très populaire Festival western de St-Tite. Comme chaque année depuis près de 60 ans, la petite ville de 3800 habitants accueille plus de 600 000 festivaliers.
Écoutez Annie Pronovost, mairesse de Saint-Tite, aborder le sujet, vendredi, au micro de Philippe Cantin.
«Ça se passe super bien. Puis que dire de la température? C'est merveilleux. Les gens sont contents d'arriver. Ça fait la file là. C'est vraiment vraiment tripant et les gens apprécient énormément.»