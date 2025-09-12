 Aller au contenu
Société
Évènement annuel

Festival de Saint-Tite : «C'est vraiment vraiment tripant!»

par 98.5

0:00
3:34

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 12 septembre 2025 15:30

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Festival de Saint-Tite : «C'est vraiment vraiment tripant!»
Le Québec maintenant / Cogeco Média

Ce sera la dernière fin de semaine d'activités au très populaire Festival western de St-Tite. Comme chaque année depuis près de 60 ans, la petite ville de 3800 habitants accueille plus de 600 000 festivaliers. 

Écoutez Annie Pronovost, mairesse de Saint-Tite, aborder le sujet, vendredi, au micro de Philippe Cantin. 

«Ça se passe super bien. Puis que dire de la température? C'est merveilleux. Les gens sont contents d'arriver. Ça fait la file là. C'est vraiment vraiment tripant et les gens apprécient énormément.»

Annie Pronovost

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

Le Quiz de Biz devient maintenant La classe de Biz!
Le Québec maintenant
Le Quiz de Biz devient maintenant La classe de Biz!
0:00
7:36
Manifestants propalestiniens : «Les propos étaient assez virulents»
Le Québec maintenant
Manifestants propalestiniens : «Les propos étaient assez virulents»
0:00
4:34

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
Le Quiz de Biz devient maintenant La classe de Biz!
Le Québec maintenant
Le Quiz de Biz devient maintenant La classe de Biz!
Hugo Meunier menace de poursuivre la Sépaq pour 5 millions de dollars!
Le billet d'humour d'Hugo Meunier
Hugo Meunier menace de poursuivre la Sépaq pour 5 millions de dollars!
«On doit faire circuler notre musique, pour l’entendre et l’aimer»
Journée du disque québécois
«On doit faire circuler notre musique, pour l’entendre et l’aimer»
«C'était important pour moi qu'on remette des prix votés par le public»
Gala des 40e Prix Gémeaux
«C'était important pour moi qu'on remette des prix votés par le public»
«D'après moi, le comité a procédé à l'envers» -Biz
Nomenclature des futures stations de métro
«D'après moi, le comité a procédé à l'envers» -Biz
Sommes-nous au début d’une crise majeure dans le réseau de la santé?
Conflit entre les médecins et le gouvernement
Sommes-nous au début d’une crise majeure dans le réseau de la santé?
Marc-André Fleury terminera sa carrière à Pittsburgh
Là où tout a commencé pour le gardien
Marc-André Fleury terminera sa carrière à Pittsburgh
«Nous avons des leviers pour faire quelque chose» : -Marie-France Bazzo
Rapport sur l’industrie audiovisuelle au Québec
«Nous avons des leviers pour faire quelque chose» : -Marie-France Bazzo
Manifestants propalestiniens : «Les propos étaient assez virulents»
Grand Prix cycliste de Québec
Manifestants propalestiniens : «Les propos étaient assez virulents»
Pourquoi les garçons réussissent-ils moins bien à l’école que les filles?
Société
Pourquoi les garçons réussissent-ils moins bien à l’école que les filles?
«Le mouvement n'a pas eu l'ampleur que l'on craignait» -Michèle Boisvert
Mouvement Bloquons tout!
«Le mouvement n'a pas eu l'ampleur que l'on craignait» -Michèle Boisvert
La chasse à l'homme se poursuit
Meurtre de Charlie Kirk
La chasse à l'homme se poursuit
«À nous d'être à une certaine hauteur, en choisissant nos mots avec soin»
La mort de Charlie Kirk
«À nous d'être à une certaine hauteur, en choisissant nos mots avec soin»
Qui est la première étoile de Nathalie Normandeau?
Récapitulatif politique
Qui est la première étoile de Nathalie Normandeau?
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Les amateurs de sports
En direct
Les amateurs de sports
En ondes jusqu’à 00:00