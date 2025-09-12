Évènement annuel

Ce sera la dernière fin de semaine d'activités au très populaire Festival western de St-Tite. Comme chaque année depuis près de 60 ans, la petite ville de 3800 habitants accueille plus de 600 000 festivaliers.

Écoutez Annie Pronovost, mairesse de Saint-Tite, aborder le sujet, vendredi, au micro de Philippe Cantin.