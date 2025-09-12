Une trentaine de manifestants ont exprimé leur soutien au peuple palestinien, vendredi, en marge du Grand Prix cycliste de Québec.

Leur rassemblement visait à protester contre la participation de l'équipe Israël-Premier Tech (IPT), alors que les cyclistes s'apprêtaient à prendre le départ de la 14e édition de l'événement.

