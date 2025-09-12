Une trentaine de manifestants ont exprimé leur soutien au peuple palestinien, vendredi, en marge du Grand Prix cycliste de Québec.
Leur rassemblement visait à protester contre la participation de l'équipe Israël-Premier Tech (IPT), alors que les cyclistes s'apprêtaient à prendre le départ de la 14e édition de l'événement.
Écoutez le journaliste du FM93, Richard Courchesne, en discuter au micro de Philippe Cantin.
«C'était bien encadré par une dizaine de policiers. Ils avaient des slogans assez hostiles à l'endroit du premier ministre canadien et même du maire Bruno Marchand, qu'ils disent complice de ce qui se passe à Gaza. Les propos étaient assez virulents. Ça a duré environ 1 h, mais la foule s'est dispersée avant même la fin de cette première étape du Grand Prix cycliste.»