Pour trouver du travail

Une vingtaine de demandeurs d’asile ont quitté Montréal mercredi pour se rendre à Chibougamau dans l'espoir de trouver du travail.
Écoutez Manon Cyr, la mairesse de Chibougamau, qui a eu l'occasion de rencontrer la vingtaine de demandeurs d’asile jeudi après-midi, en discuter au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez vendredi.
«On me disait que 17 d'entre eux avaient eu une offre formelle d'emploi. Cinq autres avaient encore des entrevues ou des démarches à faire. Donc, c'est un succès sur toute la ligne. Les gens étaient très heureux. Donc, le tout va se compléter. Puis là, maintenant, on va travailler pour leur trouver un logement pour qu'ils puissent bien s'établir.»