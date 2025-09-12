Pour trouver du travail

Une vingtaine de demandeurs d’asile ont quitté Montréal mercredi pour se rendre à Chibougamau dans l'espoir de trouver du travail.

Écoutez Manon Cyr, la mairesse de Chibougamau, qui a eu l'occasion de rencontrer la vingtaine de demandeurs d’asile jeudi après-midi, en discuter au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez vendredi.