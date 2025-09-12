Risque d'incendie

Après l’incendie d’un autobus scolaire électrique cette semaine, Québec a ordonné de rappeler plus de 1200 véhicules de marque Lion pour inspection.

Chez Autobus Campeau, cela signifie que 53 autobus sur 500 sont immobilisés. Résultat : une cinquantaine de circuits n’ont pas pu être effectués et des parents ont dû reconduire eux-mêmes leurs enfants à l’école.

«C'est pas une composante du véhicule électrique comme tel, c'est une composante du chauffage, dégivrage de l'autobus. Et ce que Lion nous a envoyé [...] ce sont nos propres mécaniciens qui procèdent actuellement à la vérification de ces composantes», explique Jonathan Lauzon, directeur général des Autobus Campeau.

D'autres services d'autobus de la province doivent également trouver des solutions temporaires.

Écoutez le directeur général des Autobus Campeau, Jonathan Lauzon, expliquer l'impact de ce rappel sur les opérations au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez, à La commission, vendredi.

Jonathan Lauzon précise qu'il ne sait pas encore quand exactement les autobus pourront reprendre du service.