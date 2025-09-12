 Aller au contenu
Politique provinciale
Risque d'incendie

1200 autobus de Lion électrique à l'arrêt

par 98.5

0:00
8:53

Entendu dans

La commission

le 12 septembre 2025 13:45

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
1200 autobus de Lion électrique à l'arrêt
La commission / Cogeco Média

Après l’incendie d’un autobus scolaire électrique cette semaine, Québec a ordonné de rappeler plus de 1200 véhicules de marque Lion pour inspection.

Chez Autobus Campeau, cela signifie que 53 autobus sur 500 sont immobilisés. Résultat : une cinquantaine de circuits n’ont pas pu être effectués et des parents ont dû reconduire eux-mêmes leurs enfants à l’école.

«C'est pas une composante du véhicule électrique comme tel, c'est une composante du chauffage, dégivrage de l'autobus. Et ce que Lion nous a envoyé [...] ce sont nos propres mécaniciens qui procèdent actuellement à la vérification de ces composantes», explique Jonathan Lauzon, directeur général des Autobus Campeau.

D'autres services d'autobus de la province doivent également trouver des solutions temporaires.

Écoutez le directeur général des Autobus Campeau, Jonathan Lauzon, expliquer l'impact de ce rappel sur les opérations au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez, à La commission, vendredi.

Jonathan Lauzon précise qu'il ne sait pas encore quand exactement les autobus pourront reprendre du service.

«J'ai eu des appels. Je ne me suis pas fait chicaner par personne. Les gens ont chicané après le gouvernement, après Lion, après tout le monde, mais pas pas après moi encore [...] mais je peux vous assurer que je ne peux pas remplacer les 53 électriques avec des Diesel. C'est sûr qu'il y aura des compromis à faire.»

Jonathan Lauzon

