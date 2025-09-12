Élections municipales

Soraya Martinez Ferrada s’engage à réduire de 1000 le nombre de fonctionnaires à la Ville de Montréal, principalement avec l’attrition et le gel des nouvelles embauches, tout en maintenant les services essentiels.

«Dans les huit dernières années, on est passé de 25 000 presque à 28 000. On parle de 3000 personnes de plus», souligne la cheffe d'Ensemble Montréal.

Elle dénonce la centralisation excessive et le nombre élevé de cadre: près de 30% des employés sont cadres ou professionnels, contre seulement 6% de cols bleus, ce qui alourdit la bureaucratie et ralentit la délivrance de services aux citoyens.

Écoutez la candidate à la mairie de la Ville de Montréal Soraya Martinez Ferrada expliquer sa promesse de réduire le nombre de fonctionnaires, au micro de Nathalie Normandeau et de Luc Ferrandez, à La commission.