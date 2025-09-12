 Aller au contenu
Politique
Élections municipales

Soraya Martinez Ferrada promet 1000 fonctionnaires de moins à Montréal

par 98.5

0:00
9:13

Entendu dans

La commission

le 12 septembre 2025 12:52

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Soraya Martinez Ferrada promet 1000 fonctionnaires de moins à Montréal
La candidate à la mairie de Montréal, Soraya Martinez Ferrada / Cogeco Média

Soraya Martinez Ferrada s’engage à réduire de 1000 le nombre de fonctionnaires à la Ville de Montréal, principalement avec l’attrition et le gel des nouvelles embauches, tout en maintenant les services essentiels.

«Dans les huit dernières années, on est passé de 25 000 presque à 28 000. On parle de 3000 personnes de plus», souligne la cheffe d'Ensemble Montréal.

Elle dénonce la centralisation excessive et le nombre élevé de cadre: près de 30% des employés sont cadres ou professionnels, contre seulement 6% de cols bleus, ce qui alourdit la bureaucratie et ralentit la délivrance de services aux citoyens.

Écoutez la candidate à la mairie de la Ville de Montréal Soraya Martinez Ferrada expliquer sa promesse de réduire le nombre de fonctionnaires, au micro de Nathalie Normandeau et de Luc Ferrandez, à La commission.

«Quand on parle de la bureaucratie, la lourdeur, le fait que Montréal est devenue difficile, c'est long. Avoir des permis, tout est difficile, tout est long. C'est à cause de ça aussi.»

Soraya Martinez Ferrada

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

Moyens de pression des spécialistes: «Ça inquiète au gouvernement»
Lagacé le matin
Moyens de pression des spécialistes: «Ça inquiète au gouvernement»
0:00
9:32
Le tueur présumé de Charlie Kirk arrêté
La commission
Le tueur présumé de Charlie Kirk arrêté
0:00
9:45

Dernièrement dans La commission

Voir tout
1200 autobus de Lion électrique à l'arrêt
Risque d'incendie
1200 autobus de Lion électrique à l'arrêt
Postes Canada: fin de la livraison des circulaires dès lundi
Conflit de travail
Postes Canada: fin de la livraison des circulaires dès lundi
Legault affirme vouloir rester chef de la CAQ en octobre 2026
Prochaines élections
Legault affirme vouloir rester chef de la CAQ en octobre 2026
Le tueur présumé de Charlie Kirk arrêté
La commission
Le tueur présumé de Charlie Kirk arrêté
Les médecins de famille se tournent vers les tribunaux
Bras de fer entre Québec et la FMOQ
Les médecins de famille se tournent vers les tribunaux
Les fromages d'ici, des produits uniques et de qualité
Le Québec inondé de fromages européens?
Les fromages d'ici, des produits uniques et de qualité
Larry Ellison ou Elon Musk: qui est l'homme le plus riche du monde?
Valorisation boursière et stratégies fiscales
Larry Ellison ou Elon Musk: qui est l'homme le plus riche du monde?
Violence politique et jeunesse américaine: l’héritage de Charlie Kirk
Assassinat de Charlie Kirk
Violence politique et jeunesse américaine: l’héritage de Charlie Kirk
Affichage en français: difficile pour les PME de s’adapter
Une propriétaire de magasins de jouets se plaint
Affichage en français: difficile pour les PME de s’adapter
Le gouvernement de la CAQ veut que les services soient plus efficaces
Retour sur le discours de François Legault
Le gouvernement de la CAQ veut que les services soient plus efficaces
Éric Duhaime presse Québec d’abandonner les quotas de véhicules électriques
Quel est avenir pour l'industrie automobile?
Éric Duhaime presse Québec d’abandonner les quotas de véhicules électriques
Tragédie dans une garderie à Richmond Hill en banlieue de Toronto
Un des enfants n'a pas survécu à ses blessures
Tragédie dans une garderie à Richmond Hill en banlieue de Toronto
Jusqu'à 100$: l'heure du remboursement a sonné pour le cartel du pain
1,50$ payé en trop pendant plusieurs années
Jusqu'à 100$: l'heure du remboursement a sonné pour le cartel du pain
Les cinq grands travaux de Mark Carney
Il présente sa liste de projets
Les cinq grands travaux de Mark Carney
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Le Québec maintenant
En direct
Le Québec maintenant
En ondes jusqu’à 18:30