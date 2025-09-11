L'importance de la prévention

Les incendies se propagent de plus en plus rapidement dans les maisons.

Écoutez le chef de division au service de sécurité incendie de la Ville de Montréal, Martin Guilbault, aborder le tout, jeudi matin, à l'émission de Marie-Eve Tremblay.

Il indique que les incendies domestiques sont plus rapides et violents de nos jours en raison de l'utilisation de matériaux synthétiques comme le PVC, le MDF et les thermoplastiques utilisés dans les maisons modernes, qui provoquent un embrasement généralisé en quelques minutes seulement.

Il insiste sur l’importance d'avoir des avertisseurs de fumée sur chaque étage, sur l’adaptation des techniques d’intervention des pompiers, de même que la nécessité de mettre en place des plans d’évacuation familiaux.

On revient aussi sur la détresse psychologique croissante chez les premiers répondants, soulignant les programmes de soutien mis en place à Montréal.