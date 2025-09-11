Il a été assassiné durant une conférence

L'influenceur de 31 ans Charlie Kirk, allié du président Donald Trump et fondateur de Turning Point USA, a été assassiné, mercredi.
Sa mort est survenue lors d'une conférence sur un campus universitaire dans l’Utah, pendant sa tournée Prove Me Wrong.
Écoutez l'analyse de Luc Ferrandez à l'émission Lagacé le matin, jeudi.
«Comment un gars aussi toxique peut-il attirer autant de monde? Comment a-t-il fait pour lever 100 millions de dollars pour Trump à la dernière élection? Derrière cette droite américaine, il y a le rêve assez humain de la famille [...] L'Amérique a réussi a donner un bon niveau de vie à ces familles-là en étant violente avec le tiers-monde, en exploitant le pétrole et en détruisant une partie de la planète [...] Cela dit, Charlie Kirk n'est que la pointe de l'iceberg.»