 Aller au contenu
Politique internationale
Il a été assassiné durant une conférence

Charlie Kirk: «Comment un gars aussi toxique peut-il attirer autant de monde?»

par 98.5

0:00
7:15

Entendu dans

Lagacé le matin

le 11 septembre 2025 09:34

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Charlie Kirk: «Comment un gars aussi toxique peut-il attirer autant de monde?»
Le coup de gueule de Luc Ferrandez / Cogeco Média

L'influenceur de 31 ans Charlie Kirk, allié du président Donald Trump et fondateur de Turning Point USA, a été assassiné, mercredi.

Sa mort est survenue lors d'une conférence sur un campus universitaire dans l’Utah, pendant sa tournée Prove Me Wrong.

Écoutez l'analyse de Luc Ferrandez à l'émission Lagacé le matin, jeudi.

«Comment un gars aussi toxique peut-il attirer autant de monde? Comment a-t-il fait pour lever 100 millions de dollars pour Trump à la dernière élection? Derrière cette droite américaine, il y a le rêve assez humain de la famille [...] L'Amérique a réussi a donner un bon niveau de vie à ces familles-là en étant violente avec le tiers-monde, en exploitant le pétrole et en détruisant une partie de la planète [...] Cela dit, Charlie Kirk n'est que la pointe de l'iceberg.»

Luc Ferrandez

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

Chicago: «Les statistiques montrent que Trump exagère un petit peu»
La commission
Chicago: «Les statistiques montrent que Trump exagère un petit peu»
0:00
10:01
«La population polonaise sent la proximité de l'agression russe»
La commission
«La population polonaise sent la proximité de l'agression russe»
0:00
9:26

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
«On peut réellement changer les choses en politique» -Catherine Fournier
Elle lance le livre «Apprivoiser la politique»
«On peut réellement changer les choses en politique» -Catherine Fournier
Coûts élevés en construction: «Les entrepreneurs se gâtent énormément»
Ça augmente plus vite au Québec qu'ailleurs
Coûts élevés en construction: «Les entrepreneurs se gâtent énormément»
Disparition des Expos: «Je vis un deuil vivant» -Rodger Brulotte
En 2004
Disparition des Expos: «Je vis un deuil vivant» -Rodger Brulotte
«Après on va où?», le 11e album de Michel Rivard
À paraître le 31 octobre
«Après on va où?», le 11e album de Michel Rivard
«Le nom Israel-Premier Tech canalise la frustration et la colère des gens»
Grands Prix cyclistes de Québec et de Montréal
«Le nom Israel-Premier Tech canalise la frustration et la colère des gens»
«On a un cadre financier assez restreint» -Marie-Claude Léonard
Vers une grève le 22 septembre?
«On a un cadre financier assez restreint» -Marie-Claude Léonard
Offre de services sexuels d'une conjointe endormie: 100 hommes intéressés
Enquête d'Urbania sur Internet au Québec
Offre de services sexuels d'une conjointe endormie: 100 hommes intéressés
Assassinat de Charlie Kirk: «Est-ce que ça va mettre le feu à la poudrière?»
États-Unis
Assassinat de Charlie Kirk: «Est-ce que ça va mettre le feu à la poudrière?»
L’automne sera doux et calme au Québec
Météo
L’automne sera doux et calme au Québec
«Une de mes jobs, c'est de redonner le pouvoir à nos policiers» -Ian Lafrenière
Nouveau ministre de la Sécurité publique
«Une de mes jobs, c'est de redonner le pouvoir à nos policiers» -Ian Lafrenière
Ancien terrain de Northvolt évalué à 315 M$: «C'est une excellente nouvelle»
Une agence immobilière se prononce
Ancien terrain de Northvolt évalué à 315 M$: «C'est une excellente nouvelle»
Remaniement ministériel: «Un virage conservateur très important» -Louis Lacroix
François Legault s'en va à droite
Remaniement ministériel: «Un virage conservateur très important» -Louis Lacroix
Cruella: «Pour la perception, ce n'est pas terrible» -Frédéric Labelle
François Legault surnomme France-Élaine Duranceau
Cruella: «Pour la perception, ce n'est pas terrible» -Frédéric Labelle
Renforcement de la sécurité en raison de la présence d'Israel-Premier Tech
Grands prix cyclistes de Montréal et Québec
Renforcement de la sécurité en raison de la présence d'Israel-Premier Tech
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
La commission
En direct
La commission
En ondes jusqu’à 15:00