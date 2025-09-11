États-Unis

L’influenceur américain Charlie Kirk, qui était un fidèle de Donald Trump, a été tué par balle mercredi lors d’une conférence en public à l’Université de la Vallée de l'Utah.

Qui était-il et que représentait-il?

Écoutez le chroniqueur réseaux sociaux Frédéric Labelle et le professeur à l’Université Georgetown Frédéric Lemieux en discuter jeudi à Lagacé le matin.