L’influenceur américain Charlie Kirk, qui était un fidèle de Donald Trump, a été tué par balle mercredi lors d’une conférence en public à l’Université de la Vallée de l'Utah.
Qui était-il et que représentait-il?
Écoutez le chroniqueur réseaux sociaux Frédéric Labelle et le professeur à l’Université Georgetown Frédéric Lemieux en discuter jeudi à Lagacé le matin.
«C'était une personnalité extrêmement populaire dans les sphères conservatrices et partout dans le monde [...] Il savait comment faire des communications fracassantes. Très habile comme orateur, particulièrement auprès des jeunes, il était lui-même jeune, il allait avoir 32 ans dans à peine un mois. Il faut lui attribuer un certain charisme aussi [...] Très efficace, limite gourou, je dirais par moment.»
«À peu près 70 % des Américains disent ne plus avoir confiance aux institutions américaines. C'est gros [...] Elle est là, la poudrière. Est-ce que les Américains vont commencer à s'entretuer? Je ne sais pas. [...] Il y a eu un radicalisme politique qui s'est développé des deux côtés à un point tel que, maintenant, aux États-Unis, et ça devient même difficile de débattre.»