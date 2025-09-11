 Aller au contenu
Politique internationale
États-Unis

Assassinat de Charlie Kirk: «Est-ce que ça va mettre le feu à la poudrière?»

par 98.5

0:00
11:55

Entendu dans

Lagacé le matin

le 11 septembre 2025 08:13

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Assassinat de Charlie Kirk: «Est-ce que ça va mettre le feu à la poudrière?»
Des Américains se rassemblent au Capitole de Salt Lake City pour rendre hommage à Charlie Kirk. / (Scott G Winterton/The Deseret News via AP)

L’influenceur américain Charlie Kirk, qui était un fidèle de Donald Trump, a été tué par balle mercredi lors d’une conférence en public à l’Université de la Vallée de l'Utah.

Qui était-il et que représentait-il? 

Écoutez le chroniqueur réseaux sociaux Frédéric Labelle et le professeur à l’Université Georgetown Frédéric Lemieux en discuter jeudi à Lagacé le matin.

«C'était une personnalité extrêmement populaire dans les sphères conservatrices et partout dans le monde [...] Il savait comment faire des communications fracassantes. Très habile comme orateur, particulièrement auprès des jeunes, il était lui-même jeune, il allait avoir 32 ans dans à peine un mois. Il faut lui attribuer un certain charisme aussi [...] Très efficace, limite gourou, je dirais par moment.»

Frédéric Labelle

«À peu près 70 % des Américains disent ne plus avoir confiance aux institutions américaines. C'est gros [...] Elle est là, la poudrière. Est-ce que les Américains vont commencer à s'entretuer? Je ne sais pas. [...] Il y a eu un radicalisme politique qui s'est développé des deux côtés à un point tel que, maintenant, aux États-Unis, et ça devient même difficile de débattre.»

Frédéric Lemieux

