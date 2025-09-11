Une agence immobilière se prononce

La valeur des propriétés résidentielles dans l'agglomération de Montréal a augmenté de 9,8%. C’est pas mal moins que la valeur du terrain qui devait accueillir les infrastructures de Northvolt sur la Rive-Sud, souligne la chroniqueuse financière à l'émission Lagacé le matin, jeudi.
Écoutez Marie-Eve Fournier qui fait référence au terrain acquis par le gouvernement Legault pour faciliter la construction de la méga-usine de batteries, qui n'a jamais vu le jour.
«Le prix des maisons et des condos dans l'île a grimpé finalement de façon très modérée. Mais, on ne peut pas en dire autant du vaste terrain en Montérégie qui devait accueillir l'usine de Northvolt. Aujourd'hui, le terrain est évalué à 315 millions de dollars par une agence immobilière, selon ce qu'a pu apprendre Julien Arsenault de La Presse. Et c'est une hausse de 31 % par rapport au montant qui avait été payé il y a deux ans. C'est vraiment une excellente nouvelle pour nous tous [les Québécois].»
Autres sujets abordés
- Néologisme maplewashing: une demande d’action collective a été déposée contre les épiciers qui mettent des feuilles d’érable partout.
- Effets des tarifs de Donald Trump sur les entreprises affecte aussi les familles les plus démunies. On s’attend même à une hausse du taux de pauvreté aux États-Unis.