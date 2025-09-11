Une agence immobilière se prononce

La valeur des propriétés résidentielles dans l'agglomération de Montréal a augmenté de 9,8%. C’est pas mal moins que la valeur du terrain qui devait accueillir les infrastructures de Northvolt sur la Rive-Sud, souligne la chroniqueuse financière à l'émission Lagacé le matin, jeudi.

Écoutez Marie-Eve Fournier qui fait référence au terrain acquis par le gouvernement Legault pour faciliter la construction de la méga-usine de batteries, qui n'a jamais vu le jour.