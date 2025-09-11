 Aller au contenu
Économie
Une agence immobilière se prononce

Ancien terrain de Northvolt évalué à 315 M$: «C'est une excellente nouvelle»

par 98.5

0:00
7:11

Entendu dans

Lagacé le matin

le 11 septembre 2025 07:32

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Marie-Eve Fournier
Marie-Eve Fournier
Ancien terrain de Northvolt évalué à 315 M$: «C'est une excellente nouvelle»
La chronique financière de Marie-Eve Fournier / Cogeco Média

La valeur des propriétés résidentielles dans l'agglomération de Montréal a augmenté de 9,8%. C’est pas mal moins que la valeur du terrain qui devait accueillir les infrastructures de Northvolt sur la Rive-Sud, souligne la chroniqueuse financière à l'émission Lagacé le matin, jeudi.

Écoutez Marie-Eve Fournier qui fait référence au terrain acquis par le gouvernement Legault pour faciliter la construction de la méga-usine de batteries, qui n'a jamais vu le jour. 

«Le prix des maisons et des condos dans l'île a grimpé finalement de façon très modérée. Mais, on ne peut pas en dire autant du vaste terrain en Montérégie qui devait accueillir l'usine de Northvolt. Aujourd'hui, le terrain est évalué à 315 millions de dollars par une agence immobilière, selon ce qu'a pu apprendre Julien Arsenault de La Presse. Et c'est une hausse de 31 % par rapport au montant qui avait été payé il y a deux ans. C'est vraiment une excellente nouvelle pour nous tous [les Québécois].»

Marie-Eve Fournier

Autres sujets abordés

  • Néologisme maplewashing: une demande d’action collective a été déposée contre les épiciers qui mettent des feuilles d’érable partout.
  • Effets des tarifs de Donald Trump sur les entreprises affecte aussi les familles les plus démunies. On s’attend même à une hausse du taux de pauvreté aux États-Unis.

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

«On se retrouve dans une situation pire qu'avant la dissolution»
Le Québec maintenant
«On se retrouve dans une situation pire qu'avant la dissolution»
0:00
6:33
Peu de mouvement dans les ministères à caractère économique
Le Québec maintenant
Peu de mouvement dans les ministères à caractère économique
0:00
6:24

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
«On a un cadre financier assez restreint» -Marie-Claude Léonard
Vers une grève le 22 septembre?
«On a un cadre financier assez restreint» -Marie-Claude Léonard
Offre de services sexuels d'une conjointe endormie: 100 hommes intéressés
Enquête d'Urbania sur Internet
Offre de services sexuels d'une conjointe endormie: 100 hommes intéressés
Assassinat de Charlie Kirk: «Est-ce que ça va mettre le feu à la poudrière?»
États-Unis
Assassinat de Charlie Kirk: «Est-ce que ça va mettre le feu à la poudrière?»
L’automne sera doux et calme au Québec
Météo
L’automne sera doux et calme au Québec
«Une de mes jobs, c'est de redonner le pouvoir à nos policiers» -Ian Lafrenière
Nouveau ministre de la Sécurité publique
«Une de mes jobs, c'est de redonner le pouvoir à nos policiers» -Ian Lafrenière
Remaniement ministériel: «Un virage conservateur très important» -Louis Lacroix
François Legault s'en va à droite
Remaniement ministériel: «Un virage conservateur très important» -Louis Lacroix
Cruella: «Pour la perception, ce n'est pas terrible» -Frédéric Labelle
François Legault surnomme France-Élaine Duranceau
Cruella: «Pour la perception, ce n'est pas terrible» -Frédéric Labelle
Renforcement de la sécurité en raison de la présence d'Israel-Premier Tech
Grands prix cyclistes de Montréal et Québec
Renforcement de la sécurité en raison de la présence d'Israel-Premier Tech
Spécial «Démon» | L'énigme du jeudi 11 septembre
Lagacé le matin
Spécial «Démon» | L'énigme du jeudi 11 septembre
Troisième et dernier film de Downton Abbey: «C'est la finale qu'on attendait»
La fin de la saga britannique
Troisième et dernier film de Downton Abbey: «C'est la finale qu'on attendait»
De l'Éducation à l'Environnement: «Bernard Drainville avait l'air un peu piteux»
Remaniement ministériel
De l'Éducation à l'Environnement: «Bernard Drainville avait l'air un peu piteux»
Un coach d’arts martiaux coupable de crimes sexuels sur un jeune élève
Montréal
Un coach d’arts martiaux coupable de crimes sexuels sur un jeune élève
Canadiens: «Ivan Demidov sera un joueur d'impact»
Camp des recrues
Canadiens: «Ivan Demidov sera un joueur d'impact»
Un troisième référendum? «Je crois qu'il faut faire confiance à PSPP»
Pauline Marois appuie Paul St-Pierre Plamondon
Un troisième référendum? «Je crois qu'il faut faire confiance à PSPP»
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Lagacé le matin
En direct
Lagacé le matin
En ondes jusqu’à 10:00