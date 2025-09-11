La présence de l’équipe Israel-Premier Tech, propriété d'un homme d'affaires Israélo-montréalais, force les organisateurs des Grands prix cyclistes de Montréal et Québec à renforcer la sécurité dans le cadre de l'événement qui aura lieu en fin de semaine.

Le SPVQ, le SPVM et les forces de l'ordre sont sur le qui-vive.

Plusieurs manifestations propalestiniennes ont notamment eu lieu lors de la Vuelta, le Tour d'Espagne, causant des incidents de sécurité dans les derniers jours.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque faire le point, jeudi, à Lagacé le matin.

Autres sujets abordés