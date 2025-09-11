 Aller au contenu
Politique provinciale
Remaniement ministériel

De l'Éducation à l'Environnement: «Bernard Drainville avait l'air un peu piteux»

De l'Éducation à l'Environnement: «Bernard Drainville avait l'air un peu piteux»
François Legault a agrandi son cabinet avec l'assermentation de 29 ministres, dont cinq recrues, mercredi en annonçant son remaniement ministériel.

Le premier ministre a évoqué un rebrassage qui lui permettra de défendre l'identité québécoise et de s'attaquer à la bureaucratie.

Parmi les changements notables, l'ancien ministre de l'Éducation, Bernard Drainville, passe à au miistère de l'Environnement.

Écoutez Patrick Lagacé commenter le remaniement ministériel de François Legault, jeudi, dans son tour d'horizon de l'actualité.

«Je connais Bernard pour avoir travaillé avec lui plusieurs années au 98.5. Il quitte l'Éducation, il devrait être content parce que ça a été assez turbulent, mais hier, quand il s'est présenté devant les journalistes, le nouveau ministre de l'Environnement avait l'air d'un gars qui doit dire à l'enseignante que le chien a mangé son devoir. Il avait l'air un peu piteux. Pas sûr qu'il est très heureux d'être à l'Environnement. Il ne parlait pas comme un gars hyper enthousiaste.»

Autres sujets abordés

  • La blague de François Legault à l'endroit de France-Élaine Duranceau fait jaser;
  • Le Centre québécois du droit de l’environnement (CQDE) contestera la loi fédérale C-5 qui vise à accélérer la réalisation de mégaprojets d’intérêt national;
  • Assassinat de Charlie Kirk aux États-Unis«On a l'impression que nos voisins sont assis sur un baril de poudre» - Patrick Lagacé
  • Le nouveau rôle d'évaluation financière de Montréal: les immeubles de bureaux perdent de la valeur;
  • C'est le bordel en France;
  • L'affaire Gisèle Pélicot: un reportage troublant d'Urbania.

