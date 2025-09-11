François Legault a agrandi son cabinet avec l'assermentation de 29 ministres, dont cinq recrues, mercredi en annonçant son remaniement ministériel.

Le premier ministre a évoqué un rebrassage qui lui permettra de défendre l'identité québécoise et de s'attaquer à la bureaucratie.

Parmi les changements notables, l'ancien ministre de l'Éducation, Bernard Drainville, passe à au miistère de l'Environnement.

Écoutez Patrick Lagacé commenter le remaniement ministériel de François Legault, jeudi, dans son tour d'horizon de l'actualité.