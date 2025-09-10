Repêché par les Dodgers

Le Québécois Charles Davalan, originaire de Saint-Bruno-de-Montarville, a été repêché au 41ᵉ rang par les Dodgers de Los Angeles lors du repêchage 2025.
Écoutez Charles Davalan au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Davalan, 21 ans, admet qu'il ne pouvait mieux tomber comme organisation de Baseball majeur.
«Je suis juste content d'être d'avoir été repêché par une bonne organisation qui soutient leurs joueurs recrues et qui prennent soin d'eux. Donc je suis super content en ce moment».
Les sujets discutés
- Davalan survole le parcours qui l'a mené dans l'organisation des Dodgers;
- Sa grande qualité: mettre la balle en jeu avec régularité;
- Une journée typique de Davalan: au terrain à 11 heures, hors du terrain à 23 heures;
- Son but: aller toujours un niveau plus haut.