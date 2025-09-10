Repêché par les Dodgers

Le Québécois Charles Davalan, originaire de Saint-Bruno-de-Montarville, a été repêché au 41ᵉ rang par les Dodgers de Los Angeles lors du repêchage 2025.

Écoutez Charles Davalan au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Davalan, 21 ans, admet qu'il ne pouvait mieux tomber comme organisation de Baseball majeur.