Baseball
Repêché par les Dodgers

L'objectif de Charles Davalan: viser le niveau supérieur

par 98.5 Sports

0:00
7:49

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 10 septembre 2025 20:34

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
L'objectif de Charles Davalan: viser le niveau supérieur
Charles Davalan avec l'Université de l'Arkansas la saison dernière. / AP/Michael Woods

Le Québécois Charles Davalan, originaire de Saint-Bruno-de-Montarville, a été repêché au 41ᵉ rang par les Dodgers de Los Angeles lors du repêchage 2025.

Écoutez Charles Davalan au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Davalan, 21 ans, admet qu'il ne pouvait mieux tomber comme organisation de Baseball majeur.

«Je suis juste content d'être d'avoir été repêché par une bonne organisation qui soutient leurs joueurs recrues et qui prennent soin d'eux. Donc je suis super content en ce moment».

Charles Davalan

Les sujets discutés

  • Davalan survole le parcours qui l'a mené dans l'organisation des Dodgers;
  • Sa grande qualité: mettre la balle en jeu avec régularité;
  • Une journée typique de Davalan: au terrain à 11 heures, hors du terrain à 23 heures;
  • Son but: aller toujours un niveau plus haut.

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

