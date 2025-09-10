Remaniement ministériel

Le premier ministre François Legault a présenté mercredi son nouveau gouvernement. Si plusieurs ministres conservent leur poste, on observe tout de même plusieurs changements de fonction.

C'est le cas pour Sonia LeBel qui quitte officiellement le Conseil du Trésor et devient ministre de l'Éducation. Ian Lafrenière prend du gallon et devient ministre de la Sécurité publique en plus de conserver son rôle de responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuits.

Bernard Drainville récupère de son côté le ministère de l'Environnement, une nomination qui ne fait pas l'unanimité.

Écoutez la réaction de Christine St-Pierre, ex-ministre libérale et analyste politique, mercredi, dans l'émission de Philippe Cantin.

Elle explique que les changements opérés par François Legault ne sont pas si importants que ce que l'on pensait.