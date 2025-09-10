Remaniement ministériel

Le premier ministre François Legault a présenté mercredi son nouveau gouvernement. Si plusieurs ministres conservent leur poste, on observe tout de même plusieurs changements de fonction.
C'est le cas pour Sonia LeBel qui quitte officiellement le Conseil du Trésor et devient ministre de l'Éducation. Ian Lafrenière prend du gallon et devient ministre de la Sécurité publique en plus de conserver son rôle de responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuits.
Bernard Drainville récupère de son côté le ministère de l'Environnement, une nomination qui ne fait pas l'unanimité.
Écoutez la réaction de Christine St-Pierre, ex-ministre libérale et analyste politique, mercredi, dans l'émission de Philippe Cantin.
Elle explique que les changements opérés par François Legault ne sont pas si importants que ce que l'on pensait.
«Il essaie de donner un nouveau visage à son Conseil des ministres, mais en même temps, je pense qu'il n'a pas frappé aussi fort que ce à quoi on s'attendait»
Les principaux changements :
- Sonia LeBel : ministre de l’Éducation
- Martine Biron : ministre de l’Enseignement supérieur
- Jonatan Julien : ministre des Transports et de la Mobilité durable
- Ian Lafrenière : ministre de la Sécurité publique, ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuits, ministre responsable de la région du Nord-du-Québec
- Caroline Proulx : ministre responsable des Aînés, ministre déléguée à la Santé et ministre responsable de la Condition féminine
- Geneviève Guilbault : ministre des Affaires municipales
- Bernard Drainville : ministre de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, ministre responsable de la Stratégie maritime et ministre responsable de la région de Chaudière-Appalaches
- France-Élaine Duranceau : ministre responsable de l’Administration gouvernementale et de l’Efficacité de l’État ainsi que présidente du Conseil du Trésor
- Sonia Bélanger : ministre responsable de l’Habitation et ministre responsable de la région des Laurentides
- Benoit Charette : ministre responsable des Infrastructures
- Christopher Skeete : ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre responsable des Relations avec les Québécois d’expression anglaise, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval
- Pascale Déry : ministre de l’Emploi et ministre responsable de la région de Lanaudière
- Kateri Champagne Jourdain : ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Côte-Nord