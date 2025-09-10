 Aller au contenu
Politique internationale
Intrusion de drones dans l'espace aérien du pays

«La population polonaise sent la proximité de l'agression russe»

«La population polonaise sent la proximité de l'agression russe»
Le toit d'une maison qui a été détruit par un drone russe en Pologne. / AP photo

La Pologne et ses alliés ont dénoncé aujourd'hui une «provocation» russe après l’intrusion de 19 drones dans l’espace aérien de ce pays de l'Europe de l'Est, voisin de l'Ukraine.

Plusieurs de ces drones ont été interceptés par l'armée polonaise et les forces de l’OTAN qui ont activé leurs systèmes de défense et une cellule de crise.

La Russie affirme de son côté n’avoir «aucune intention d’attaquer» la Pologne.

Écoutez Étienne de Poncins, ambassadeur de France en Pologne, qui a aussi été ambassadeur de France en Ukraine de 2019 à 2022, réagir à La commission mercredi.

«Il y a beaucoup d'émotion en Pologne, parce que c'est quand même inédit [...] Il y a eu beaucoup de réactions, beaucoup d'inquiétude aussi parmi la population polonaise, parce qu'elle a été appelée à se confiner. Les Polonais ont mis en place leur procédure d'urgence. Il y a une situation qui est quand même inquiétante et la population polonaise sent la proximité de l'agression russe, ou en tout cas des agissements russes.»

Étienne de Poncins

