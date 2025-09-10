Intrusion de drones dans l'espace aérien du pays

La Pologne et ses alliés ont dénoncé aujourd'hui une «provocation» russe après l’intrusion de 19 drones dans l’espace aérien de ce pays de l'Europe de l'Est, voisin de l'Ukraine.

Plusieurs de ces drones ont été interceptés par l'armée polonaise et les forces de l’OTAN qui ont activé leurs systèmes de défense et une cellule de crise.

La Russie affirme de son côté n’avoir «aucune intention d’attaquer» la Pologne.

Écoutez Étienne de Poncins, ambassadeur de France en Pologne, qui a aussi été ambassadeur de France en Ukraine de 2019 à 2022, réagir à La commission mercredi.