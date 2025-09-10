Il passe de l'Éducation à l'Environnement

La composition du nouveau Conseil des ministres de François Legault qui sera officialisée à 14h mercredi après-midi, se précise de plus en plus.

La présidente du Conseil du Trésor, Sonia LeBel, hériterait du ministère de l'Éducation, tandis que Bernard Drainville irait à l'Environnement.

C'est France-Élaine Duranceau qui se retrouverait au Trésor.

Jonatan Julien obtiendrait les Transports, alors que Geneviève Guilbault passerait aux Affaires municipales.

