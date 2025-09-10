 Aller au contenu
Politique provinciale
Il passe de l'Éducation à l'Environnement

«C'est une démotion pour Bernard Drainville, il doit être très déçu»

Nathalie Normandeau / Cogeco Média

La composition du nouveau Conseil des ministres de François Legault qui sera officialisée à 14h mercredi après-midi, se précise de plus en plus.

La présidente du Conseil du Trésor, Sonia LeBel, hériterait du ministère de l'Éducation, tandis que Bernard Drainville irait à l'Environnement.

C'est France-Élaine Duranceau qui se retrouverait au Trésor.

Jonatan Julien obtiendrait les Transports, alors que Geneviève Guilbault passerait aux Affaires municipales.

Écoutez Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez discuter du remaniement ministériel en ouverture d'émission mercredi à La commission.

«Honnêtement, c'est une démotion pour Bernard Drainville. Il doit être très déçu de ce de cette décision de François Legault...»

Nathalie Normandeau

«Son travail, ça va être de faire accepter aux municipalités le fait qu'ils se font entuber jour après jour. Et ça prenait quelqu'un qui a une personnalité à la fois affable, ronde, qui est proche du premier ministre [...] Ce qui va se passer en environnement dans la prochaine année, c'est des projets de mine, sans l'accord des municipalités, des projets d'exploitation forestière, des projets de transport électrique très liés à Hydro-Québec. Il y a tout un paquet de négociations à faire avec les municipalités, et c'est le gars pour ça. Il n'est pas détestable...»

Luc Ferrandez

