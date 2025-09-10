Le groupe québécois tire sa révérence après 25 ans

Le groupe folk rock québécois Kaïn a annoncé son départ définitif de la scène musicale après 25 ans de carrière. D'ailleurs, les musiciens lanceront une tournée d’adieu en octobre 2025, amorcée au Festival Trad-Cajun de Drummondville, leur ville d’origine, avant de parcourir le Québec jusqu’à l'an prochain.

En parallèle, Kaïn propose un neuvième et dernier album à son public titré La cour des grands : des reprises de grands auteurs-compositeurs québécois, disponible dès ce vendredi.

Célèbre pour son succès Embarque ma belle, le groupe a indiqué dans un communiqué avoir choisi volontairement le moment et la façon de mettre fin à son aventure musicale.

Écoutez la chroniqueuse culturelle Catherine Brisson en discuter avec l'animateur Patrick Lagacé, mercredi.