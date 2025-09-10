 Aller au contenu
Le groupe québécois tire sa révérence après 25 ans

Kaïn annonce un 9e album et une tournée d'adieu

Entendu dans

Lagacé le matin

le 10 septembre 2025 09:05

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Catherine Brisson
Catherine Brisson
Kaïn annonce un 9e album et une tournée d'adieu
La chronique culturelle de Catherine Brisson / Cogeco Média

Le groupe folk rock québécois Kaïn a annoncé son départ définitif de la scène musicale après 25 ans de carrière. D'ailleurs, les musiciens lanceront une tournée d’adieu en octobre 2025, amorcée au Festival Trad-Cajun de Drummondville, leur ville d’origine, avant de parcourir le Québec jusqu’à l'an prochain. 

En parallèle, Kaïn propose un neuvième et dernier album à son public titré La cour des grands : des reprises de grands auteurs-compositeurs québécois, disponible dès ce vendredi. 

Célèbre pour son succès Embarque ma belle, le groupe a indiqué dans un communiqué avoir choisi volontairement le moment et la façon de mettre fin à son aventure musicale.

Écoutez la chroniqueuse culturelle Catherine Brisson en discuter avec l'animateur Patrick Lagacé, mercredi.

