Message internet écrit par une dame de 67 ans

Ce message privé a été récemment envoyé par une dame de 67 ans à l’humoriste Mariana Mazza, qui dénonce vivement ce type de comportements sur Internet.

Dans une publication devenue virale, mardi, Mariana Mazza a lancé un appel à la douceur et au respect sur les réseaux sociaux, particulièrement de la part des gens d’un certain âge.

Écoutez l'humoriste et animatrice dénoncer ces comportements très inappropriés de certains utilisateurs d'Internet tout en invitant les gens à plus de délicatesse et de bienveillance; à l'émission de Patrick Lagacé.