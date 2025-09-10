Message internet écrit par une dame de 67 ans

«T’es vulgaire. Tu devrais retourner dans ton pays pis fermer ta gueule.»
Ce message privé a été récemment envoyé par une dame de 67 ans à l’humoriste Mariana Mazza, qui dénonce vivement ce type de comportements sur Internet.
Dans une publication devenue virale, mardi, Mariana Mazza a lancé un appel à la douceur et au respect sur les réseaux sociaux, particulièrement de la part des gens d’un certain âge.
Écoutez l'humoriste et animatrice dénoncer ces comportements très inappropriés de certains utilisateurs d'Internet tout en invitant les gens à plus de délicatesse et de bienveillance; à l'émission de Patrick Lagacé.
«Je me rends compte que l'éducation ce n'est pas juste aux jeunes qu'il faut la donner, il faut continuer à éduquer les adultes parce qu'ils ont une espèce de nouvelle révolution [...] de la liberté d'expression qu'il n'y avait peut-être pas à leur époque. Aujourd'hui, sur les plateformes numériques, entre autres, et surtout Facebook, ils vont juste commenter comme s'ils étaient dans leur salon. [...] C'est un manque flagrant d'éducation. [...] Il y a une éducation douce à faire.»
Elle aborde par ailleurs des impacts de tels propos intolérants, colériques, voire agressifs.