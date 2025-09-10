Un homme a écopé de 12 ans de prison pour avoir poignardé à mort un jeune dans un parc d'Outremont le 6 novembre 2022.

Olivier Ledezma Theron, 28 ans, a plaidé coupable mardi à une accusation réduite d’homicide involontaire au palais de justice de Montréal.

Son procès pour le meurtre au deuxième degré de Philippe-André Graton, un jeune de 19 ans, devait commencer dans les prochaines semaines.

