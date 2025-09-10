 Aller au contenu
Justice et faits divers
Accusation réduite d’homicide involontaire

12 ans de prison pour avoir poignardé à mort un jeune à Outremont

par 98.5

le 10 septembre 2025 06:01

12 ans de prison pour avoir poignardé à mort un jeune à Outremont
Affaires judiciaires et faits divers avec Bénédicte Lebel / Cogeco Média

Un homme a écopé de 12 ans de prison pour avoir poignardé à mort un jeune dans un parc d'Outremont le 6 novembre 2022.

Olivier Ledezma Theron, 28 ans, a plaidé coupable mardi à une accusation réduite d’homicide involontaire au palais de justice de Montréal. 

Son procès pour le meurtre au deuxième degré de Philippe-André Graton, un jeune de 19 ans, devait commencer dans les prochaines semaines.

Écoutez la chroniqueuse Bénédicte Lebel, aborder le tout, mercredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Autre sujet traité:

  • Un suspect a été arrêté pour les piqûres à la seringue au Festival ÎleSonic de Montréal.

