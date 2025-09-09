Des rumeurs l'envoient à Montréal

Écoutez Jeremy Filosa commenter l'actualité sportive en compagnie de Jérémie Rainville, à l'émission Bonsoir les sportifs.
Les sujets discutés
- Une autre spectaculaire remontée de la 11e heure pour les Blue Jays de Toronto;
- On parle des rumeurs qui envoient Sidney Crosby avec les Canadiens de Montréal;
- Le Canada bat le Pays de Galles 1-0 en qualifications de la Coupe du monde de football;
- Luis Suarez, de l'Inter Miami, est suspendu trois matchs en MLS pour avoir craché sur un entraîneur;
- De bonnes et de moins bonnes nouvelles pour les Alouettes;
- Coupe Davis: le duel Canada-Israël sera disputé à huis clos;
- Un contrat de plus de 50 millions $ US pour le gardien des Flames.