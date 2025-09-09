 Aller au contenu
Sports
Des rumeurs l'envoient à Montréal

«Crosby a-t-il le goût de finir sa carrière dans une équipe en reconstruction?»

par 98.5 Sports

0:00
13:55

Entendu dans

Bonsoir les sportifs

le 9 septembre 2025 22:48

Avec

Jérémie Rainville
Jérémie Rainville
Jeremy Filosa
Jeremy Filosa
«Crosby a-t-il le goût de finir sa carrière dans une équipe en reconstruction?»
Jeremy Filosa / Cogeco Média

Écoutez Jeremy Filosa commenter l'actualité sportive en compagnie de Jérémie Rainville, à l'émission Bonsoir les sportifs.

Les sujets discutés

  • Une autre spectaculaire remontée de la 11e heure pour les Blue Jays de Toronto;
  • On parle des rumeurs qui envoient Sidney Crosby avec les Canadiens de Montréal;
  • Le Canada bat le Pays de Galles 1-0 en qualifications de la Coupe du monde de football;
  • Luis Suarez, de l'Inter Miami, est suspendu trois matchs en MLS pour avoir craché sur un entraîneur;
  • De bonnes et de moins bonnes nouvelles pour les Alouettes;
  • Coupe Davis: le duel Canada-Israël sera disputé à huis clos;
  • Un contrat de plus de 50 millions $ US pour le gardien des Flames.

