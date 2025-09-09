Camp des Bruins de Boston

Si on est en mode camp préparatoire - recrues ou camp régulier - à Montréal, il en est de même dans les autres villes de la LNH.
C'est aussi le cas de Frédéric Brunet, défenseur originaire de l’Outaouais, qui se prépare pour le camp des recrues des Bruins de Boston après deux saisons avec Providence dans la Ligue américaine.
Écoutez Frédéric Brunet au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Les rencontres de Brunet avec des légendes des Bruins comme Patrice Bergeron et Raymond Bourque
- L'inspiration de jeunesse de la LNH Brunet: P. K Subban
- L’influence de sa famille sportive, incluant son frère Cédrick, patineur de vitesse pour Équipe Canada.
- Brunet souligne l’importance de la confiance, de la résilience mentale et de l’appui familial pour tenter de décrocher un poste dans la LNH à 22 ans.