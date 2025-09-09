L’auteure, chroniqueuse et analyste politique Tasha Kheiriddin a fait une sortie publique intéressante mardi. Dans une lettre ouverte publiée dans La Presse, elle raconte avoir subi des interventions, une IRM et des dépistages de sang au Vietnam, des services qu’elle ne pouvait recevoir en Ontario, en temps utile.

Le cas de Mme Kheiriddin illustre une réalité de plus en plus fréquente: celle du recours au tourisme médical, non par choix, mais par nécessité. Plus de 400 000 Canadiens se rendront à l’étranger en 2025 pour une consultation médicale, selon la Medical Tourism Association.

Écoutez à ce sujet le Dr Benoit Heppell, médecin de famille, au micro de Philippe Cantin.