 Aller au contenu
Société
Santé

Le recours au tourisme médical pour les Canadiens

par 98.5

0:00
9:56

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 9 septembre 2025 18:28

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Le recours au tourisme médical pour les Canadiens
Le Québec maintenant / Cogeco Média

L’auteure, chroniqueuse et analyste politique Tasha Kheiriddin a fait une sortie publique intéressante mardi. Dans une lettre ouverte publiée dans La Presse, elle raconte avoir subi des interventions, une IRM et des dépistages de sang au Vietnam, des services qu’elle ne pouvait recevoir en Ontario, en temps utile.

Le cas de Mme Kheiriddin illustre une réalité de plus en plus fréquente: celle du recours au tourisme médical, non par choix, mais par nécessité. Plus de 400 000 Canadiens se rendront à l’étranger en 2025 pour une consultation médicale, selon la Medical Tourism Association.

Écoutez à ce sujet le Dr Benoit Heppell, médecin de famille, au micro de Philippe Cantin.

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

STM : pourquoi ces appellations ont été retenues
Le Québec maintenant
STM : pourquoi ces appellations ont été retenues
0:00
9:28
«Les femmes de policiers ne voulaient pas que leur mari travaille avec moi»
Le Québec maintenant
«Les femmes de policiers ne voulaient pas que leur mari travaille avec moi»
0:00
13:55

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
Pourquoi certains ministres poids lourds ne perdront pas leur portefeuille
Remaniement ministériel
Pourquoi certains ministres poids lourds ne perdront pas leur portefeuille
La Cour suprême se penchera sur les tarifs imposés par Donald Trump
Tarifs douaniers américains
La Cour suprême se penchera sur les tarifs imposés par Donald Trump
«Le Bloc ne va pas appuyer le prochain budget libéral» -Dimitri Soudas
Budget Carney à venir
«Le Bloc ne va pas appuyer le prochain budget libéral» -Dimitri Soudas
L'exclusion de Bonnardel, le nouveau défi de Geneviève Guilbault
Nouveau conseil des ministres
L'exclusion de Bonnardel, le nouveau défi de Geneviève Guilbault
«Mon livre est avant toute chose une lettre d’amour» -Jean-Philippe Pleau
Rue Duplessis : Ma petite noirceur
«Mon livre est avant toute chose une lettre d’amour» -Jean-Philippe Pleau
STM : pourquoi ces appellations ont été retenues
Futures stations de la Ligue bleue
STM : pourquoi ces appellations ont été retenues
Les Canadiens de Montréal honoreront le défenseur Andreï Markov en décembre
Sports
Les Canadiens de Montréal honoreront le défenseur Andreï Markov en décembre
«Les femmes de policiers ne voulaient pas que leur mari travaille avec moi»
La première femme policière raconte son parcours
«Les femmes de policiers ne voulaient pas que leur mari travaille avec moi»
Lady Gaga au Centre Bell en avril
Pour la première fois depuis 2017
Lady Gaga au Centre Bell en avril
«Les citoyens n'ont pas la capacité de payer plus» -Luc Rabouin
Il veut «optimiser» les ressources de la Ville
«Les citoyens n'ont pas la capacité de payer plus» -Luc Rabouin
De la drogue saisie dans des véhicules neufs chez des concessionnaires
Au Québec et au Nouveau-Brunswick
De la drogue saisie dans des véhicules neufs chez des concessionnaires
«L'intelligence artificielle n'est pas neutre, objective et précise»
Quels sont les risques?
«L'intelligence artificielle n'est pas neutre, objective et précise»
«On se retrouve dans une situation pire qu'avant la dissolution»
Le gouvernement français renversé
«On se retrouve dans une situation pire qu'avant la dissolution»
La lettre d’anniversaire controversée de Donald Trump à Jeffrey Epstein dévoilée
États-Unis
La lettre d’anniversaire controversée de Donald Trump à Jeffrey Epstein dévoilée
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Bonsoir les sportifs
En direct
Bonsoir les sportifs
En ondes jusqu’à 00:00