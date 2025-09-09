Selon toute vraisemblance, un trio de ministres poids lourds ne changera pas de chaise lors du remaniement ministériel de mercredi: Christian Dubé (Santé), Christine Fréchette (Économie) et Éric Girard (Finances).
Trois ministères majeurs.
Écoutez Michèle Boisvert expliquer pourquoi ces ministres doivent rester en poste au micro de Philippe Cantin.
Les sujets discutés
- Pourquoi Fréchette, Dubé et Girard doivent rester en poste;
- La France a un nouveau premier ministre - proche de Macron - qui fait face à des défis incroyables.