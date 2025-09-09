Selon toute vraisemblance, un trio de ministres poids lourds ne changera pas de chaise lors du remaniement ministériel de mercredi: Christian Dubé (Santé), Christine Fréchette (Économie) et Éric Girard (Finances).

Trois ministères majeurs.

Écoutez Michèle Boisvert expliquer pourquoi ces ministres doivent rester en poste au micro de Philippe Cantin.

Les sujets discutés