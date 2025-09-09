 Aller au contenu
Budget Carney à venir

par 98.5

0:00
9:08

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 9 septembre 2025 17:43

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Dimitri Soudas
Dimitri Soudas
Le fédéral dans l'œil de Dimitri Soudas / Cogeco Média

Pierre Poilievre encourage le premier ministre Mark Carney à lui voler toutes ses idées, tout en l’accusant d’être pire que Justin Trudeau en matière de dépenses.

Écoutez l'analyste Dimitri Soudas à ce sujet au micro de Philippe Cantin, à l'émission Le Québec maintenant.

Les sujets discutés

  • La gestion par François Legault du remaniement ministériel et la question de la loyauté politique;
  • Pierre Poilievre adopte une nouvelle stratégie face à Mark Carney
  • Dimitri Soudas croit que le Bloc québécois va voter contre le budget Carney;
  • Le mot austérité risque de coller à Mark Carney;
  • Le NPD pourrait décider de l'adoption du budget fédéral;
  • Yves-François Blanchet affirme le soutien du Bloc québécois au Parti québécois.

