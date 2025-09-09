Budget Carney à venir

Pierre Poilievre encourage le premier ministre Mark Carney à lui voler toutes ses idées, tout en l’accusant d’être pire que Justin Trudeau en matière de dépenses.
Écoutez l'analyste Dimitri Soudas à ce sujet au micro de Philippe Cantin, à l'émission Le Québec maintenant.
Les sujets discutés
- La gestion par François Legault du remaniement ministériel et la question de la loyauté politique;
- Pierre Poilievre adopte une nouvelle stratégie face à Mark Carney
- Dimitri Soudas croit que le Bloc québécois va voter contre le budget Carney;
- Le mot austérité risque de coller à Mark Carney;
- Le NPD pourrait décider de l'adoption du budget fédéral;
- Yves-François Blanchet affirme le soutien du Bloc québécois au Parti québécois.